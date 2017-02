El Brexit puede provocar bajas en la final de Champions

UEFA lanza un aviso al Reino Unido. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, manifiesta sus dudas sobre la posibilidad de que el Reino Unido pueda albergar partidos de sus competiciones tras la aprobación del ‘brexit’ al aplicar restricciones de entrada a jugadores con procesos judiciales en curso, algo que sucedió en noviembre con el internacional marfileño del París Saint-Germain Serge Aurier. «Si vemos que esos jugadores no pueden entrar porque tienen algún tipo de procedimiento en curso, simplemente tendremos que pensar si nuestros partidos europeos deben jugarse allí. Neymar y Messi los tienen. Este año la final de la Liga de Campeones es en Cardiff. Imagine si nos les permiten entrar. Es un gran tema para nosotros», afirmó en una entrevista concedida ‘The New York Times’.

Ceferin recordó el problema que tuvo Aurier, debido a que fue condenado en septiembre en Francia por una agresión a un policía, motivo por el que las autoridades británicas le impidieron entrar en el país. El PSG denunció entonces que habían realizaron una audiencia con el jugador el 18 de octubre de 2016 y decidieron concederle el visado para entrar en su territorio, pero un mes después el Ministerio del Interior le retiró el permiso de entrada apoyándose en esa condena que Aurier tenía recurrida. «Fue muy decepcionante para el PSG cuando no se permitió a Aurier entrar en England y será peor cuando el ‘brexit’ se aplique, especialmente si es por razones de forma. Podemos tener un problema muy serio», insistió. «No habría problemas si las autoridades no dejaran entrar a un peligroso criminal, pero si vemos que jugadores no pueden entrar porque tienen algún tipo de procedimiento en curso, simplemente pensaremos si deberíamos jugar los partidos de competición europea allí», apuntó. Y es que además de los dos jugadores azulgrana, hay otros como Karim Benzema - implicado en el ‘caso Valbuena’- que tienen un proceso judicial no cerrado.

Dudas con la Euro 2020

Ceferin insistió en el problema que puede suponer la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) con la aprobación del ‘brexit’ «si los jugadores de Inglaterra pueden viajar a cualquier sitio, pero los futbolistas de otros países no pueden viajar a Inglaterra. La libre circulación en Europa es mucho mejor. Incluso en 2020, si el ‘brexit’ se ha consumado puede ser un gran problema para los aficionados» que quieran acudir a la final de la Eurocopa 2020 que se jugará en Londres tras disputarse el resto de torneos en varias ciudades de distintos países, entre ellos España con Bilbao. «Hablaremos con el gobierno británico y estoy seguro de que la Asociación Inglesa nos ayudará», dijo.

Trump, otro problema

Ceferin también se refirió a las dificultades que la posible candidatura de Estados Unidos al Mundial de 2026, el primero de la historia con 48 equipos, puede tener si el nuevo presidente del país, Donald Trump, aplica las medidas restrictivas para la entrada de extranjeros que pretende y que, en su opinión afectarán tanto a jugadores como aficionados y periodistas. «Si desea organizar el Mundial 2026, Estados Unidos deberá tener cuidado con la política que llevará el país. Esto entrará en los capítulos de evaluación y estoy seguro de que no ayudará a que Estados Unidos gane la organización. Si los jugadores no pueden viajar por decisiones políticas o populistas la Copa del Mundo no se puede jugar allí. Esto es verdad para Estados Unidos y para cualquier otro país que quiera acoger el Mundial», aseguró.

Estados Unidos ha filtrado su deseo, no ha confirmado oficialmente, de celebrar una competición que ya organizó en 1994, pero sus responsables futbolísticos sopesan la posibilidad de una candidatura conjunta con Canadá y México. La FIFA no recibirá las candidaturas para 2026 hasta diciembre de 2018. Una vez cumplido ese trámite las aspirantes se someterán a una evaluación que se prolongará durante más de un año y el país o países organizadores se determinarán en el Congreso de mayo de 2020.