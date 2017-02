Aprovenchar el viento a favor

El Athletic de Bilbao visitó El Vivero en la quinta jornada, a primeros de octubre. Ganó 1-2, pero no pudo adelantarse en el marcador hasta el minuto 78. Por méritos del Santa Teresa y deméritos propios. Mal síntoma. Después de Badajoz, el vigente campeón de liga encadenó tres derrotas -Valencia, Atlético de Madrid y Levante- y poco después llegaría una cuarta -Barça-. Antes de que comenzará diciembre, las leonas ya habían dicho adiós a una liga que desde entonces su juegan Atlético de Madrid y Barcelona.

ATHLETIC-SANTA TERESA Athletic Club: J. Guarrotxena; Moraza, Garazi, V. GImbert, Eunate, J. Flaviano, Lucía García, Maite, Nekane, Eirka Vázquez y Yulema Corres. Santa Teresa CD: Emi; Vania, Puerto, Maddi, María Neira, Sandra, Aina , Chica, Mireya, Estefa y Tia Hälinen. Árbitro: Alberto Lou Ballano (Aragonés). Campo y hora: Lezama, 12.00 (ETB).

A falta de 11 jornadas, las bilbaínas son quintas con una desventaja de 15 puntos con el Atlético de Madrid. Y aunque su entrenador Joseba Aguirre intenta mantener la tensión -«Para estar en la pomada hay que ganar todos los partidos que tenemos desde ahora»-, lo cierto es que sólo un milagro puede hacer que las rojiblancas lleguen a las dos primeras plazas, las que dan derecho a jugar la Champions. El único objetivo realista a la vista es la Copa de la Reina, y esa ya la tienen más que segura.

La falta de motivación del Athletic se nota. La semana pasada, sin ir más lejos, ganaron al Betis en Lezama (3-2) en el tiempo de descuento. Y en este momento de dudas llega el Santa Teresa a intentar lo que no ha hecho nunca, puntuar en Lezama. Ni siquiera ha marcado allí.

Pareciera que las extremeñas llegan a la cita en un buen momento. Son octavas a diez puntos de las vascas, y de los últimos cuatro partidos han ganado tres y empatado uno, una racha que sólo mejora el Atlético de Madrid. Pero lo cierto es que el equipo de Juan Carlos Antúnez, mermado por las lesiones, acumula muchos minutos en las piernas y esta semana ha entrenado, sobre todo, pensando en las jugadoras que están entre algodones y cuidando mucho el aspecto físico para las próximas jornadas, que serán más decisivas que la de esta mañana. Lo que no quiere decir que Juan Carlos Antúnez tire el partido de hoy. Al contrario. «Tenemos que aprovechar el momento porque luego nunca sabes cómo van a ir las cosas», explica. «Vamos a intentar hacer un buen partido, como ya lo hicimos en la primera vuelta en El Vivero, nos servirá para seguir creciendo y para desarrollar el fútbol que queremos hacer».

El partido de esta mañana también servirá para que Tia Hälinen se estrene en nuestra liga. La delantera finlandesa sólo ha tenido tres entrenamientos con sus compañeras, y aunque la adaptación no va a ser cosa de una semana, cuanto antes debute, mejor. Según su entrenador, aptitudes no le faltan, ni tampoco actitud, pero lo que quiere de ella no es lo que está acostumbrada a dar. «En Finlandia era una segunda delantera que solía caer a banda, yo la quiero como un nueve que pise el área. Además, nosotros la hemos visto bien y sabemos cómo juega, pero ella a nosotros no, y conocerse es un proceso». Un proceso en el que Tia se levantó un día a 17 grados bajo cero y se acostó a 17 sobre cero, por ejemplo. «Es rápida, fuerte, resuelve bien los uno contra uno, aguanta bien el balón en los pies.... va a dar otro aire al equipo», sentencia Antúnez, que no tiene prisa porque Tia marque. «Estoy contento con lo que he visto, pero Tia es un fichaje para el futuro». Hoy tendrá la oportunidad de cumplir el deseo que expresó el día que fue presentada, marcar un gol por partido.

Junto a Tia, pocas novedades. Marta Parralejo cumple sanción por cinco amarillas y la sustituirá Puerto en el centro de la defensa. La portuguesa Sandra jugará por delante de la zaga y arriba Tia Hälinen será la referencia arriba junto a Mireya y Estefa.