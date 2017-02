Tia abre el futuro

Tia Hälinen llega a Badajoz pisando fuerte. Promete un gol por partido. Más o menos los que ha metido su nuevo equipo esta temporada. Pero más allá de que la finlandesa sea la solución a la sequía goledora del Santa Teresa, Tia es la primera piedra del cuarto proyecto del equipo pacense en Primera Femenina, el de la próxima temporada 2017-2018, un proyecto que pretende reforzarse en lo deportivo, pero sobre todo, que quiere crecer en lo organizativo. El Santa Teresa empezará el lunes de la semana que viene el camino para ser el primer club femenino español en convertirse en Sociedad Anónima Deportiva. Hay clubes que ya lo son, pero porque los equipos masculinos de los que dependen se convirtieron en su día.

SUS DATOS uNombre. Tia Hälinen. uFecha de nacimiento. 18/2/1994. uPosición. Delantera. El año pasado marcó 11 goles en 23 partidos, lo que la situó entre las diez mejores realizadores de la Naisten Liiga, la primera finlandesa. uTrayectoria. 2011-212, PK-35 Vantaa; 2013, Kokkola F10; 2014-2015, Honka; 2016-2017, HJK del Helsinki. uPalmarés. Ha ganado dos ligas con el PK-35 Vantaa y tres copas de su país en 2012, 2014 y 2015. uInternacional. Ha sido convocada con las categorías inferiores y hasta ahora ha disputado cinco partidos con la selección absoluta. También tiene experiencia internacional porque ha jugado la Liga de Campeones femenina las dos últimas temporadas.

La conversión en SAD va a ser un camino largo de nueve meses. «Vamos a ser los primeros y hay cuestiones legales que solucionar», explica Pablo Ritoré, que ve indispensable el paso que se va a dar para asegurar el futuro del club. «No podemos manejar los presupuestos que manejamos siendo una sociedad sin ánimo de lucro como hasta ahora. Además, ganaremos en solidez porque podremos tener nuevos socios que aporten capital al club», justifica el presidente.

Según Pablo Ritoré, con Tia arranca «el Santa Teresa 4.0». «Porque es el primer fichaje de alguno más que vendrá para reforzar el equipo esta temporada (el plazo para fichar acaba el viernes 3 de marzo), pero sobre todo porque es la primera pieza del proyecto de la próxima temporada», explicó el presidente del Santa Teresa en la presentación de su nueva delantera. A la internacional finlandesa se le ha ofrecido lo que resta de temporada y en su contrato tiene una cláusula de renovación por un año más si ella así lo quiere. La intención del club es que se quede en Badajoz.

Hälinen viene a meter goles esta temporada, una campaña que se le ha complicado a Juan Carlos Antúnez por las lesiones, y a dar opciones de ataque distintas al equipo. Tia es una jugadora muy física y rápida que puede incomodar mucho a unas defensas que no están acostumbradas a un fútbol tan directo como el finlandés. En España sólo hay otra jugadora finlandesa, Jenny Danielsson, centrocampista y compañera de selección de Tia que fichó en diciembre por el Sporting de Huelva.

Tia ha elegido España y Badajoz porque aquí se juega un fútbol muy diferente al de su país. «Jugar aquí me ayudará a desarrollarme como futbolista, y además, creo que tengo mucho que aportar». Una aportación que ella misma mide en un gol por partido y desde el próximo domingo si hace falta. Deseos a los que Antúnez no pone un pero. En Lezama, donde juega el Santa Teresa el domingo, las pacenses no han marcado nunca. Si se cumplen los pronósticos será una finlandesa quien lo haga por primera vez. Si el gol no llega en Lezama, Tia puede tener una buena ocasión para estrenarse en la próxima final de la Copa Federación que su equipo jugará el 3 de marzo contra el Extremadura en La Granadilla.

Hälinen se define como una jugadora rápida y dura, una jugadora muy física que sabe sacar provecho de los uno contra uno. Además, podrá jugar en cuanto Antúnez se lo pida, en Finlandia estaba de pretemporada porque la liga empieza el mes que viene y termina en octubre.

Ahora sólo queda saber si la mediocentro que Antúnez ha pedido a su presidente llegará antes de que acabe el plazo de fichajes. La candidata elegida también viene de fuera, esta vez del sur, y la burocracia es lo único que la separa del Santa Teresa.