Dani Alves: «Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase»

Dani Alves no es un futbolista que deje indiferente a nadie. El exjugador del Barcelona ha hablado de su marcha del equipo azulgrana el pasado verano: "Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase. Durante mis tres últimas temporadas siempre se escuchaba que Alves se iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA". Unas palabras del brasileño al diario ‘ABC’ que van a dar mucho de qué hablar.

El defensa de la Juventus también ha dejado claro que en la época en la que había unos ‘clásicos’ con mucha tensión porque "el Madrid de Mourinho no sabía perder. Jugó sucio". Además, ha explicado su bronca con Cristiano Ronaldo: "Toda mi pelea con Cristiano fue por la culpa de la prensa. Si la gente supiera lo mucho que yo respeto a Cristiano Ronaldo. Lo repito para que quede claro. Respeto mucho a Cristiano Ronaldo, padre de Cristiano Jr., hijo de Dolores y de José, que Dios lo tenga en su gloria. Todo el mundo que me habla de Cristiano me dice que es un profesional gigante. La prensa vendió mis palabras de otro modo, diciendo que yo había hablado mal de él. Y Ronaldo se lo creyó. Por eso no me saludó en la gala del Balón de Oro".

Alves habla también de lo que cambia el fútbol a los jugadores y de lo que hace la fama en ellos: "Te trae una falsa vida. El fútbol es muy hipócrita. Por eso estoy decepcionado. La fama es una mierda. El fútbol trae envidia, hipocresía y falsas amistades".

Por último, habla de la situación política en Cataluña. "El desprecio del resto de España, te hablo de los ciudadanos y de las instituciones políticas, con Cataluña ha generado esta ola independentista de los últimos años. Así lo he sentido yo durante los ocho años que he vivido en Cataluña". Sin embargo, el brasileño confiesa que "la independencia sería un error. Si España y Cataluña se separan, ambos saldrían perdiendo. Juntos son más fuertes".