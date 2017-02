El curioso caso de 'Ibrahimovic Button'

Zlatan Ibrahimovic, siempre tan elocuente en zona mixta, sorprendió el pasado 19 de diciembre con unas declaraciones en las que aseguraba que «era como el buen vino, cuanto más mayor se hace, mejor está» y que «podía jugar hasta los 50». Podría ser una de sus habituales excentricidades a la conclusión de un partido pero la realidad es que a medida que avanza el campeonato su conclusión está virando hacia un dardo certero. Es el futbolista más determinante de uno de los equipos más importantes del planeta y demuestra semana tras semana que su jubilación es un asunto a tratar en el futuro. 'Ibracadabra' está muy vivo.

El mercado de verano dejó una de las operaciones más sorprendentes de los últimos años. El Manchester United buscaba su particular reconquista tras la convulsa etapa de Louis Van Gaal y apostó por una reconstrucción de futuro con jugadores jóvenes como Paul Pogba (23) o Eric Bailly (22). En medio de ese ímpetu aterrizó un transatlántico de 35 años. Zlatan Ibrahimovic llegó a Old Trafford gratis tras desvincularse del Paris Saint Germain y con la duda de si su edad podía ser un obstáculo en un fútbol tan físico como el inglés. Ese temor fue destruido por el propio 'gigante sueco' desde la pretemporada. En su debut, frente al Galatasaray, tardó tres minutos en marcar con una chilena impropia para alguien de su talla y desde entonces no ha parado.

La semana pasada completó dos partidos redondos. En la Europa League, ante el Saint-Etienne, mató la eliminatoria con un hat-trick en el 3-0 de su equipo en Old Trafford, una exhibición en el viejo continente que sólo había realizado con anterioridad el 23 de octubre de 2013 con el PSG ante el Anderletch. Tres días más tarde y en la FA Cup saltó desde el banquillo al terreno de juego para salvar a los suyos del 'replay' frente al Blackburn e hizo el gol de la victoria en los últimos minutos. Cuatro disparos en los dos últimos partidos y cuatro goles. 100% de efectividad en su semana más completa desde que fichó por los 'red devils'.

Para constatar la gran temporada que está realizando Zlatan Ibrahimovic sólo es necesario contemplar sus cifras. El Manchester United ha seguido una trayectoria en la que su nivel ha ido de menos a más. Tras un inicio complicado, con septiembre y octubre como puntos más bajos del equipo, los de Mourinho han remontado el vuelo y lo han hecho de la mano del delantero de Malmö. En los últimos 20 partidos ha marcado 18 goles, casi uno por encuentro. Este espectacular momento de forma ha catapultado al sueco a una de las mejores campañas de su carrera. Ha participado en 30 goles en lo que va de temporada -26 goles y 4 asistencias- de los 76 que ha logrado su equipo, unos números que demuestran que la magia de 'Ibracadabra' sigue en plena ebullición.

ANTES DE LOS 30 199 goles 452 partidos Malmo F.F16 / 46 Ajax 48 / 110 Juventus26 / 92 Inter 66 / 117 Barcelona22 / 46 Milan (1er año)21 / 41 les. DESPUÉS DE LOS 30 215 goles 261 partidos Milan (2º año)35 / 44 PSG156 / 180 United (En curso)24 / 37

Estas cifras han llevado a la entidad de Manchester a tratar el asunto de su renovación como una de las prioridades de la temporada. El propio José Mourinho ya ha reconocido en más de una ocasión su deseo de que siga en el equipo. «Tiene un contrato de un año más un segundo opcional. Estamos muy contentos con él, por lo que vamos a ejecutar la opción de la segunda temporada. Luego él ya puede hacer lo que quiera», aseguró el técnico luso en diciembre, con la espectacular racha de Ibrahimovic aún en pañales.

La treintena le sienta bien

Zlatan Ibrahimovic cumplió 30 años en su última campaña en el Milan, en la temporada 2011-2012. Aquel año se despidió del conjunto 'rossonero' con el mejor promedio de su carrera deportiva. Sus 35 dianas en 44 partidos le abrieron las puertas de un nuevo 'megacontrato', en esta ocasión en el PSG. En Francia jugó hasta los 35 años y anotó 156 dianas en 180 encuentros (0,86) y en el Manchester United, con adaptación incluida, acumula ya 24 tantos en 37 partidos, toda una garantía.

Las cifras desde que alcanzó la treintena son tan demoledoras que incluso prácticamente duplican las del resto de su carrera deportiva. Antes de la teórica cifra en la que comienza la decadencia futbolística sumó 199 goles en 452 partidos (0,44 tantos por encuentro), mientras que ya después los 30 ha catapultado sus guarismos hasta los 215 goles en 261 partidos, o lo que es lo mismo, la friolera de 0,82 dianas por encuentro. Ibrahimovic tenía razón, es «como el buen vino».