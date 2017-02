Maddi, fija sin discusión

No le gusta que la digan que es indiscutible en la defensa del Santa Teresa, pero lo cierto es que desde llegó a Badajoz el pasado verano, Maddi Torre Larrañaga (San Sebastián, 31/03/1993) ha sido titular en todos los partidos de liga. Algo que sólo pueden decir esta temporada Estefa, Chica, Marta Parralejo y María Neira. «Yo agradezco la competencia, nos hace mejores a todas», dice; pero lo cierto es que por las lesiones y las marchas inesperadas se ha convertido en la dueña del centro de la zaga de Juan Carlos Antúnez.

SANTA TERESA-REAL SOCIEDAD CD Santa Teresa: Emi, Vania, Marta Parralejo, Maddi, María Neira, Martita, Chica, Aina, Estefa, Contreras y Peke. Real Sociedad: Mariasun, Ramajo, Soldevila, N. Mendoza, Gaste, Itxaso, Cristina Pizarro, Naiara Beristain, N. Eizagirre, Manu y Nahikari. Árbitro: Santos Pargaña (Andaluz). Campo y hora: El Vivero, 12.00.

Maddi nació hace 23 años en San Sebastián, pero creció también en Vitoria antes de que sus padres se asentaran en Sopelana (Vizcaya). Allí empezó a jugar el fútbol. «Con chicos, claro». Y tuvo la suerte de llegar al Bizkerre. «Un equipo que le da mucha importancia al fútbol femenino. Es uno de los más grandes de España». Cuando cumplió 15 años, la edad con la que podía jugar en Segunda, recibió la llamada del Athletic de Bilbao. «Y dije que sí».

Pasó cuatro temporadas en el filial rojiblanco en las que tuvo tiempo de conseguir dos títulos de Segunda y colgarse una medalla de bronce del Europeo Sub-17 de Nyon (Suiza) en 2013. En esa selección coincidió con Carmen Menayo y su actual compañera Mireia. El seleccionador de ese equipo era Jorge Vilda, el actual seleccionador absoluto. Maddi fue internacional Sub-16 -«No me esperaba mi primera convocatoria»- y Sub-17, después no ha vuelto a ser convocada, pero confía en Vilda. «Jorge confía en las jóvenes. Él me conoce bien, igual que conoce a otras muchas. Algunas de las que estuvieron en esa selección ya han debutado con la absoluta como Patricia Guijarro o Mariona Caldentey». Para sus recuerdos quedará el gol que consiguió en ese torneo. «En la semifinal, salí cuando quedaban poco minutos y perdíamos 1-0 con Suecia. El primer balón que toqué fue un gol que metí con la cabeza. Gracias a ese tanto fuimos a los penaltis, pero no sirvió para llegar a la final», se lamenta Maddi.

«He ganado una liga, pero ha sido el Santa Teresa el que me ha dado la oportunidad real de jugar en Primera»

En la temporada 2015-16, Maddi saltó a la primera plantilla rojiblanca con el recién llegado Joseba Aguirre. Consiguió el título liguero aportando un gol en los 13 partidos que disputó. Pero no pudo continuar en Lezama. «Al acabar la temporada les pregunté si contaban conmigo, y me dijeron que no». Esa campaña, los minutos en el equipo rojiblanco eran de oro. «Lo que pasó es que estábamos luchando por ganar la liga y no había tiempo para dar oportunidades. Había que ganar sí o sí». De hecho, de esos 13 partidos, sólo en uno fue titular Maddi. Y llegó al verano y tocaba decidir qué iba a hacer con su carrera. «Lo decidí de un día para otro. Había tenido una oferta de Francia, que no cuajó por temas burocráticos, y aunque no tenía mucha información decidí venirme a Badajoz». La poca información que tenía se la dio Joana Arranz, otra exrojiblanca que apostó por el Santa Teresa. «Te van a tratar fenomenal, me dijo. No se equivocó».

Curiosamente, Maddi es una jugadora vasca que llegó a debutar en Primera con el Athletic, pero para quien tiene mayores palabras de gratitud es para Juan Carlos Antúnez y el Santa Teresa. «He ganado una liga, y eso no lo puede decir todo el mundo, pero ha sido el Santa Teresa el que me ha dado la oportunidad real de jugar en Primera». Y cuando Maddi dice «jugar» dice hacerlo todas las semanas y sintiéndose importante en el equipo.

De lo único que se arrepiente Maddi es de no haber cambiado su expediente universitario a Badajoz. La donostiarra estudia segundo de Medicina en la Universidad del País Vasco, pero este año no va avanzar mucho. «Los profesores me dan facilidades, pero hay asignaturas y prácticas que sencillamente no se pueden hacer a distancia», se lamenta.

Una Copa muy factible

La defensa es la línea que mantiene al Santa Teresa en la lucha por los puestos de la Copa de la Reina, y Maddi tiene parte de culpa de eso. Ella no ve lejos ese objetivo. «Lo veo muy factible, y aunque queda mucho, tengo la esperanza de que lo conseguiremos. Tenemos un calendario favorable porque recibimos en casa a nuestros rivales directos». Y Maddi ve en El Vivero al mejor aliado. «No todos los equipos pueden decir que su campo les favorece como El Vivero nos favorece a nosotras», explica con los pies en el suelo. «Lo que hay que hacer es ganar esos partidos en casa». El primero el de hoy ante la Real Sociedad. «Es un equipo de un nivel altísimo. Ya en Zubieta nos costó mucho ganar y lo hicimos por la mínima. Es extraño que con las jugadoras que tiene esté décimo». Nahikari, Leire Baños... son amigas con las que Maddi ha coincidido. «Pero lo van a pasar mal», sentencia. «A ellas y al resto de equipo se lo vamos a poner muy difícil».

Tan difícil como al Barça. Maddi fue la autora del primer gol de los dos que el Santa Teresa endosó hace tres semanas a las blaugranas. «La que he liado, pensé. Todavía quedaba mucho partido -marcó en el 27- y nos van a meter cinco. Pero no. Todo salió perfecto, corrimos como si no hubiera mañana y conseguimos anularlas completamente», explica orgullosa Maddi, que hoy tiene la oportunidad de meter su segundo gol como rojiblanca. «Ojalá. Sueño con ello».