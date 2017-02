Guardiola: «No sé si Gabriel Jesús volverá esta temporada o la próxima»

Gabriel Jesús, delantero brasileño del Manchester City, estará de baja dos o tres meses tras ser operado el jueves en Barcelona de una fractura en el pie derecho, por lo que podría perderse el resto de la temporada, ha señalado este viernes su entrenador, el español Pep Guardiola.

"Lo operaron ayer y fue bien. Lo importante ahora es la recuperación. Regresará cuando esté en forma. No sé si será esta temporada o la próxima. Su recuperación va a durar dos o tres meses", ha declarado el extécnico del Barcelona en la rueda de prensa previa al partido de octavos de final de la FA Cup frente al Huddersfield que se disputará el sábado.

Gabriel Jesús, que aterrizó en Mánchester en enero procedente del Palmeiras, marcó tres goles en sus cuatro primeros partidos en la Premier League antes de tener que retirarse cuando se habían jugado 15 minutos del partido que su equipo acabó ganando al Bournemouth (2-0) este lunes, tras sufrir "una rotura del quinto metatarsiano".

El Manchester City pagó por el jugador brasileño al Palmeiras 31 millones de euros. El delantero, de 19 años, anotó ante el West Ham y dos veces ante el Swansea y esperaba convertirse en el tercer jugador del Manchester City -tras Emmanuel Adebayor y Kevin De Bruyne- en marcar en sus primeros tres encuentros en la Premier League. Guardiola lo ha venido alineando en el trío atacante junto al francés Leroy Sané y a Raheem Sterling, en detrimento del argentino Sergio Agüero.

Guardiola ensalza a Agüero

El técnico catalán se ha mostrado hoy impresionado por los esfuerzos del argentino por recuperar su plaza de titular. "No es fácil para los jugadores que no juegan. Ser más profesional que eso, es imposible. Sergio lo ha hecho", ha asegurado Guardiola. "Sergio ha hecho lo que siempre ha hecho durante su carrera, nada más. Lo que le pido a Gabriel Jesús, no se lo pido a los defensas o a los extremos. Todos los jugadores tienen sus propias cualidades y deben demostrarlas", ha continuado. "Lo demostró cuando entró contra el Swansea o contra el Bournemouth tras la lesión de Gabriel. Entró, jugó bien, se implicó en el segundo gol. No tengo ninguna duda de sus cualidades, están ahí siempre", ha agregado.

Agüero ha marcado 18 goles en los 27 encuentros que ha disputado con el Manchester City en lo que va de temporada.