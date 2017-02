Casillas: «Si uno está bien y vuelve a sonreír salen bien las cosas»

Iker Casillas, portero del Oporto, ha destacado como "clave" en su gran momento haber completado la adaptación al equipo y al fútbol portugués, ha remarcado que "si uno está bien y vuelve a sonreír salen bien las cosas" y ha apuntado que ha dejado de ir a la selección española y eso le ha dado "más tiempo para pensar" en su club.

"Creo que todo jugador, toda persona, tiene que pasar un periodo de aclimatación a la ciudad, al entorno, a una nueva forma de vida... Y cuando llevas tanto tiempo en un mismo sitio pues se te hace raro cambiar. El año pasado quizá no estuve al nivel que quería estar", ha valorado en una entrevista en la página web de la UEFA. "Una vez pasado un tiempo, y ya más asentado, te encuentras mejor. Y eso ha sido clave. También he dejado de ir convocado con la selección española y eso me ha dado más tiempo para pensar en mi club, el Oporto. Si uno está bien, vuelve a sonreír y se encuentra a gusto vuelven a salir bien las cosas en el terreno de juego", ha resaltado.

Ahora, el próximo miércoles, retomará la Liga de Campeones frente a la Juventus. En ese torneo, el guardameta ya ha disputado 162 encuentros. "Cuando has jugado partidos importantes en una competición tan prestigiosa como la Champions, tirar de veteranía también se agradece y eso puede hacer que el resto de jugadores se sientan con algo más de confianza", ha expresado el portero.

"Pero es una eliminatoria muy difícil para nuestros intereses ante un rival que es favorito. Pero en el fútbol a veces pasa que la ilusión, las ganas, el esfuerzo y el coraje son más importantes que la calidad individual de los jugadores. Y vamos a ir con esa idea", ha continuado Casillas, "un poco aliviado" al no ser favorito, porque esa condición en una eliminatoria "añade una responsabilidad". "Y luego si te conseguían doblegar te creaba mucho más trauma. Pero yo creo que hay que ser realista. Nosotros somos un buen equipo que va creciendo poco a poco y nos enfrentamos a un rival que lleva muchos años ahí, en semifinales, en una final... Un equipo a la altura de los más grandes: Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich...", ha analizado el guardameta en la página web de la UEFA.

Enésimo enfrentamiento con Buffon

"Nosotros tenemos que disfrutar de un partido como este, de una eliminatoria como esta y de los grandes jugadores que vamos a tener enfrente, pero en el mundo del fútbol pueden pasar muchas cosas", ha indicado Casillas, que se enfrentará por enésima vez a su homólogo en la portería del Juventus Gianluigi Buffon.

"Tengo la suerte de ser tres años más joven que Gigi, así que tuve la suerte de empezar a disfrutar de él desde que empezó con 17, 18 años. Con 14 años empecé a disfrutar con su manera de jugar, con su forma de ser... De su fútbol. Luego hemos ido creciendo juntos, con una carrera muy similar, hemos sido campeones de casi todo y nos hemos enfrentado varias veces", ha valorado sobre el duelo con Buffon.

"Hablamos de un portero que en el fútbol italiano es difícil que pueda haber uno igual y que creo que a nivel europeo y mundial está considerado como uno de los dos o tres mejores de todos los tiempos. Tenemos una rivalidad sana, bonita y cada vez que nos vemos nos saludamos, nos tenemos mucho cariño y para mí siempre es un placer enfrentarme a él", ha añadido.