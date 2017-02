El Santa Teresa quiere olvidarse del Barcelona

Los focos de las cámaras de televisión ya no iluminan los entrenamientos del Santa Teresa en El Vivero. La victoria ante el Barça ya no resuena en Twitter y Juan Carlos Antúnez sigue teniendo que hacer milagros para completar una sesión en condiciones. La falta de efectivos empieza a ser preocupante, sobre todo porque los refuerzos no terminan de cuajar y porque las lesionadas no terminan de volver. Puerto empezó el lunes a entrenar con sus compañeras y podría jugar el domingo, pero Tomi sigue en el dique seco y Meme tampoco llegará a Sevilla. La cruda realidad.

«Es nuestro día a día. Al final, los tres puntos del Barça son los mismos que perdimos con el Albacete, tres. Para el club han sido importantes, pero para el equipo puede ser una victoria de doble filo si no la sabemos canalizar correctamente», explica Antúnez, que no quiere que su plantilla se crea mejor de lo que es y eso le pase factura, algo que ya ocurrió al principio de temporada, cuando después de ganar tres partidos en cuatro jornadas, no fue de capaz de ganar a rivales muy inferiores y terminó cayendo de los ocho primeros. «Tenemos que recordar que hace 15 días nos las vimos y nos las deseamos para ganar 0-1 al Tacuense, el peor equipo de la liga». La cruda realidad.

Y así toca viajar a Sevilla para enfrentarse al Betis, un equipo de esa particular liga en la que seis equipos se rifan las dos últimas plazas para la Copa de la Reina. Las verdiblancas son undécimas con 18 puntos, cuatro menos que las rojiblancas, que son octavas. Una distancia que era mucho mayor hace dos meses pero que se ha recortado desde la capital hispalense.

Las pupilas de María del Mar Fernández encadenaron tres victorias entre diciembre y enero. Ganaron en casa al Espanyol (2-1) e hicieron lo propio fuera con Albacete (0-2) y Huelva (0-2). Sólo una derrota inesperada ante el Tacuense (2-3) la pasada jornada ha impedido que las andaluzas pisen los talones a las chicas de Antúnez, esa derrota y la victoria ante el Barça, también inesperada. No hay tanta diferencia.

Bestia negra

No hay diferencias en la clasificación, porque lo cierto es que tras siete partidos, las béticas todavía no han ganado nunca a las pacenses. Seis victorias extremeñas y un empate es el balance particular. En El Vivero, por ejemplo, no han marcado en ninguna de las tres ocasiones que han jugado en partido oficial, en la ida perdieron 3-0 «Nos tienen ganas. Yo sé que este partido lo tienen marcado en el calendario, dicen que somos su bestia negra», confiesa Antúnez, que reconoce que el domingo el Betis puede devolver a su equipo a su realidad. «Podemos perder, pero seguro vamos a competir para que las estadísticas no se rompan».