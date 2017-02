Zozulya: «El fútbol es mi vida, pero si tengo que elegir, elijo a mi familia»

El ucraniano Roman Zozulya ha asegurado hoy que no siente miedo por la actitud hostil "ni de los grupos ultras" del Rayo Vallecano que se han opuesto a su cesión "ni de nada" porque el fútbol es "toda" su vida, pero que si tiene que elegir entre fútbol y familia, "como cualquier persona" elige a los suyos.

El delantero ha atendido a los medios de comunicación en la Embajada de Ucrania en España tras la oposición de una parte de la afición del Rayo Vallecano a su cesión hasta final de temporada desde el Betis y ha confesado que la situación por la que ha atravesado ha sido "difícil" y le da "mucha pena", aunque no tiene temor alguno.

"Ayer me reuní con LaLiga y la AFE y me ofrecieron dos posibilidades: la primera, jugar en el Rayo y tendría toda la seguridad, para mí, para mi mujer, mis hijos. Pregunté por mi hijo, cómo podría ir al colegio con toda la seguridad y me dijeron que no habría ningún problema. La segunda opción es volver al Betis pero sin jugar, solo para entrenar", ha señalado el punta de Kiev.

Asegura que los ultras no quisieron hablar con él

Zozulya ha destacado que tiene hasta el lunes para pensárselo y decidir qué opción tomar y ha asegurado que en ello influirá "mucho" lo que le diga su familia que es lo que más le importa y que "hay mucho que pensar y que el lunes se sabrá".

Ha desvelado que, pese a las acusaciones de los ultras, no quisieron hablar con él "cara a cara" cuando se lo pidió porque, pese a que le acusaron e insultaron, él estaba dispuesto "a contestar sus acusaciones" y a rebatirlas. "Me acusan de fascista por apoyar al Ejército ucraniano contra los terroristas prorrusos y no lo soy. Estoy convencido de que si lo que ha ocurrido en Ucrania, hubiera sido en España, muchos españoles serían los primeros en ir a defender a su país, igual que yo a mi patria", ha explicado Roman Zozulya. "Si hubiera gente sin medicamentos ni ropa ni comida, muchos futbolistas españoles les ayudarían, porque defienden su país", ha agregado.