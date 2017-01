El Santa Teresa da el salto

Consiguió que las lágrimas no se asomaran a su cara, pero sus ojos no pudieron ocultarlas. El sábado, Juan Carlos Antúnez atendió a los periodistas emocionado. Tras la primera pregunta daba pequeños golpes en la mesa para intentar volver a tomar el control de una voz que quería desaparecer. Pidió disculpas, tomó aire y consiguió terminar su rueda de prensa más difícil. Tal vez tenía preparada las respuestas para una probable derrota y en la imprevista victoria no quería olvidarse de nadie. «Después de seis años, algún día tenían que llegar estas cosas», confesó antes de dar las gracias a toda su agenda.

«Estas cosas» fueron ganar al todopoderoso Barcelona en El Vivero por un merecido 2-0 y ante casi un millar de aficionados que se lo pasaron como nunca, aunque muchos fueran del Barça, como Guillermo Fernández Vara, culé confeso que el sábado obligó al Santa Teresa a improvisar un palco en medio de una grada que no está preparada para recibir a presidentes autonómicos. «Ahora sólo hace falta que algunos de esos que vinieron a vernos el sábado por primera vez se enganchen porque necesitamos su presencia en la grada», pide el técnico pacense. «Nuestras aspiraciones pasan por los seis partidos de casa, y no sólo tenemos que ganar, tendremos que recuperar el 'goal-average' con algunos de los rivales directos por un puesto en la Copa de la Reina».

Con la victoria del sábado, el Santa Teresa es octavo con 22 puntos. Ha vuelto a los puestos coperos de los que salió después de un desierto que atravesó entre octubre y diciembre con nueve partidos sin ganar (cinco derrotas y cuatro empates). En los últimos cuatro partidos ha sumado tres victorias, una racha que sólo mejoran Atlético de Madrid y Valencia.

Juan Carlos Antúnez Técnico del Santa Teresa María Ángeles Martín, 'Chica' Centrocampista y autora del 2-0 «Ahora sólo hace falta que esos que vinieron a vernos el sábado por primera vez se enganchen porque les necesitamos en la grada» «Antes del partido, nadie pensaba que podríamos ganar al Barcelona, pero todo el equipo hizo un trabajo excepcional»

En los seis partidos en El Vivero de los que habla Antúnez, el Santa Teresa recibirá, por este orden, a la Real Sociedad (10º), Rayo Vallecano (7º), Zaragoza (12º), Espanyol (15º), Albacete (13º) y Granadilla (6º). Seis rivales directos. Seis partidos que pueden meter al equipo pacense en Copa después de sólo tres años en Primera.

Fiel a su estilo

«Estas cosas» fueron que el Santa Teresa ganó siendo el Santa Teresa. Sin esconderse ni pegando patadas, al contrario, las recibió. Una vez que las jugadoras de Xavi Llorens vieron alejarse la liga, desquiciadas, hicieron gala de una agresividad innecesaria. El Santa Teresa había estado intenso en defensa, era su arma, pero la única tarjeta que Milla Alvendiz sacó a Martita fue porque se encaró con una azulgrana después de una tarascada de la visitante. «Nos critican porque dicen que los árbitros nos ayudan en casa, pero lo cierto es que esta temporada sólo nos han pitado un penalti a favor, y ayer alguna jugadora del Barça podría haber visto roja por un codazo fuera de lugar», se lamenta Antúnez.

«Estas cosas» fueron que el sábado terminaba una semana muy dura de trabajo, con entrenamientos más cortos de lo normal por miedo a que las pocas jugadoras 'sanas' se lesionarán. El Santa Teresa ha perdido para el resto de temporada a Nayadet y a Raquel Rodríguez, ambas por rotura de ligamento cruzado, una lesión que la campaña pasada también sufrieron Marta Parralejo y Peke. Pero para este partido tampoco contaban la japonesa Tomi, Puerto o Meme. Hace quince días, en Santa Cruz de Tenerife, ante el Tacuense, Antúnez no podría haber hecho el cuatro cambio si lo hubiera necesitado. Viajó con lo justo y Tomi se lesionó mientras calentaba. El sábado sí pudo hacer los cuatro cambios, los hizo para perder tiempo o para sentar a una Aina agotada por el esfuerzo, pero dos de ellos eran las jugadoras del filial Irene y Cristina Contreras.

Afortunadamente, esta semana tampoco hay liga y eso dará tiempo para recuperar a alguna jugadora y puede que también para recibir a alguno de los dos fichajes que el club está gestionando desde hace semanas. Las gestiones se alargan, las jornadas se acortan y el Santa Teresa sigue siendo el tercer equipo menos goleador de Primera y sus delanteras, todas, sólo han metido tres goles esta temporada. Sólo los tantos de Estefa (7) y Chica (4) mantienen vivo al equipo.

Es difícil destacar a alguien del once inicial del sábado. Emi, tuvo una par de intervenciones salvadoras; Vania, otra vez lejos de su espacio natural estuvo siempre al corte; Marta Parralejo y Maddi, seguras y contundentes; María Neira, veloz como siempre; Aina, tuvo pinceladas de internacional; Martita, lo de Marta Rubio no tiene nombre.

La centrocampista de Badajoz lleva tres años compaginando su trabajo con el fútbol. No siempre entrena con normalidad y no suele viajar con el equipo por sus obligaciones laborales. El sábado corrió durante la hora y media del partido como nunca, se duchó y se fue a trabajar cuatro horas más. Ella era la encargada de secar a Vicky Losada, una internacional que como el resto de sus compañeras viajó el viernes a Badajoz en avión, entrenó, jugó el sábado y volvió a Barcelona el domingo por la tarde, también en avión. Vidas paralelas que no iguales.

11 notables

Chica y Estefa estuvieron como siempre, presentes en los dos goles; y Mireya y Sofía estuvieron siempre al acecho e incordiando la salida de balón azulgrana. Tal vez no 11 sobresalientes, pero sí once notables.

De ese once, Chica es la que más atención mediática ha recibido. La autora del 2-0 no es la primera vez que se lee en la prensa de Madrid. Hace dos temporadas, ella y Patricia Gavira, del Sporting de Huelva, fueron las únicas futbolistas de Primera que jugaron todos los minutos de la liga. 2.700. Ayer volvió al As y el Marca como la verdugo del Barça. Ella se quita importancia. «Antes del partido, nadie pensaba que podríamos ganar al Barça, pero todo el equipo hizo un trabajo excepcional». Y prefiere hablar del gol que supuso el ascenso en 2014 ante el Plaza Argel de Alicante o del futuro próximo. «Tenemos que ir partido a partido. Los dos próximos rivales son el Betis y la Real Sociedad y tenemos que sacarlos adelante», explica la cacereña poco antes de volver a los entrenamientos.

Antúnez coincide con Chica, su «niña mimada», en que el Barcelona ya es un capítulo cerrado de un libro al que le queda mucho por leer. «Toca bajar de la nube», sentencia antes de comenzar la primera sesión del resto de la temporada.