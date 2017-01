El Santa Teresa empequeñece al Barça

El Barça no está acostumbrado a perder. No hace mucho encadenó más de dos temporadas sin hacerlo. El año pasado perdió un partido, y esta temporada, hasta ayer, sólo lo había hecho con el Atlético de Madrid, el equipo con el que se jugará este campeonato. Ayer sumó la segunda derrota de esta liga, no tuvo armas contra las ganas del Santa Teresa y se aleja a cuatro puntos de las colchoneras, que ayer golearon al Zaragoza. Las azulgranas no han perdido una liga a la que le quedan 13 jornadas, pero se les ha complicado muy mucho en un estadio en el que hasta ayer habían marcado once goles y recibido ninguno.

2 SANTA TERESA

0 BARÇA Santa Teresa CD: Emi, Vania, Marta Parralejo, Maddi, María Neira, Aina (Andrea, 92'), Chica, Martita, Estefa (Contreras, 93'), Mireya (Sandra, 88') y Sofía (Peke, 83'). FC Barcelona: Rafols, Marta Unzúe, Marta Torrejón, Patri, Ruth, Melanie, Mariona (Ange N'Guessan, 56'), Andressa, Olga (Bonmati, 56'), Vicky Losada y Alexia (Leila, 73'). Goles: 1-0: Maddi, min. 26. 2-0: Chica, min.78. Árbitro: Milla Alvendiz (Andaluz). Mostró amarilla a la pacense Martita. Incidencias: El Vivero. Cerca de 1.000 aficionados,entre ellos el presidente Guillermo Fernández Vara.

Antúnez plantó cara con sus armas. Intensidad defensiva y esperar al acecho el error del rival o una jugada a balón parado. Todo funcionó. El primer gol de Maddi llegó tras un saque de falta y la puntilla de Chica fue una contra resuelta con magia por la cacereña. En el otro lado, nada pareció funcionar. Las azulgranas apenas tuvieron tres ocasiones claras y su defensa permitió alegrías impropias de un equipo que pretende ganar esta liga. Ayer fue la primera vez que han estado esta temporada con dos goles de desventaja y no supieron remar a contracorriente.

El Barça empezó asustando. En el minuto 6, Emi ya salvó el primer gol. Las azulgranas combinaban con facilidad pero sin profundidad. En el 13, Marta Parralejo ya sacó una falta lejana al centro de área visitante, pero fue en el 26 cuando volvió a intentarlo. Estefa llega al centro pero el balón queda suelto y lo caza Maddi para marcar el 1-0.

La primera parte no dio para mucho más y la segunda empezó como había terminado la primera. En el 52, Maddi tuvo una ocasión al saque de una falta. Xavi Llorens no quiso esperar más y metió a dos delanteras de refresco. El Barça se estiró, jugó sus mejores minutos y tuvo sus mejores ocasiones, pero Emi y la falta de acierto no permitieron el empate.

En el 78, en una contra el balón llegó a Chica, que sin mucha oposición, levanta el balón por encima de Rafols para delirio de la grada. El Barça buscó su gol, pero el Santa Teresa no se encerró y tuvo hasta una ocasión para el tercero para desesperación de las catalanas, que sabían que perder en El Vivero suponía perder un trozo grande del título.

La fiesta de ayer ha devuelto el Santa Teresa a puestos de Copa. Una séptima plaza que hoy peligra relativamente poco porque quienes se la pueden quitar, Sporting de Huelva y Rayo Vallecano, tienen sendos compromisos complicados ante Athletic y Levante. La semana que viene la liga vuelve a detenerse, pero dentro de quince días las pacenses visitarán al Betis.