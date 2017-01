El peor invitado posible

El Barça tiene la mala costumbre de golear en Badajoz. Lo necesite o no. En su primera visita a El Vivero, allá por enero de 2015, llegaba como vigente campeón y líder destacado. No se relajó. 0-4. Al año siguiente, la situación era muy otra. Las culés perseguían al Athletic de Bilbao, al que tenían a un solo punto. No podían fallar. 0-7. Como consuelo recordar que al final el esfuerzo blaugrana fue estéril, la Liga se fue a Bilbao.

SANTA TERESA-BARCELONA CD Santa Teresa: Emi, Vania, Marta Parralejo, Maddi, María Neira, Martita, Aina, Chica, Estefa, Mireya y Sofía. FC Barcelona: Ràfols, Marta Unzué, Roddik, Mariona, Olga García, Alexia, Patri, Ouahabi, Vicky Losada, Marta Torrejón y Andresa Alves. Árbitro: Milla Alvendiz (Andaluz). Campo y hora: El Vivero. 16.00 horas (Gol). El partido es medio día del club, por lo que los abonados deberán pagar tres euros, el resto de aficionados pagará diez. Todos los que compren su entrada tendrán derecho a acudir a la barra libre de cerveza Radler que se abrirá de 14.45 a 15.45.

En su tercera visita a Extremadura, el Barça tiene las mismas urgencias que tenía la campaña pasada. Ahora persigue al Atlético de Madrid, con el que también tiene una desventaja de un punto. No habrá relajación. El técnico culé Xavi Llorens pretende jugarse el campeonato con las madrileñas en su visita a Barcelona en la penúltima jornada, pero para eso no puede fallar hasta entonces. «Estamos acostumbrados a perseguir al líder, el año pasado fuimos detrás del Athletic mucho tiempo. Si ambos hacemos las cosas bien, nos vamos a jugar la Liga en casa contra el Atlético de Madrid», confiesa Llorens, que ayer ya entrenó en Badajoz con una convocatoria de la que se cayó a última hora la delantera internacional Jenni Hermoso y en la que tampoco estarán la portera Sandra Paños y la delantera Bárbara, ambas lesionadas.

Aunque quien más va a notar las lesiones esta tarde será Juan Carlos Antúnez. A las descartadas hasta la próxima temporada que viene Nayadet y Raquel, en la enfermería pacense siguen Puerto, Meme y Tomi. Por lo que el técnico tendrá que capear el temporal con poco más que lo puesto, porque aunque están al caer, los refuerzos de invierno siguen sin aterrizar. La convocatoria la completarán Andrea e Irene del filial, mientras que el once será, por obligación, el mismo que derrotó al Tacuense hace dos semanas cambiando las caras de Emi, ya recuperada, por Bea en la portería; y Sofía por Peke en la punta de lanza.

Antúnez pretende que el partido de hoy se parezca más al 0-4 de 2015 que al 0-7 de 2016, y para ello cuenta con la experiencia del encuentro de la primera vuelta. En septiembre, el Barça ganó 6-0, pero como ha reconocido Xavi Llorens, las azulgranas metieron todo lo que intentaron y las rojiblancas llegaron hasta en seis ocasiones a la portería de Sandra Paños. «El Santa Teresa es uno de los equipos que más veces llegó a nuestra área. No nos podemos confiar, en Badajoz siempre cuesta ganar», confiesa el técnico catalán.

Pero lo cierto es que tras las precauciones de Llorens hay una superioridad difícil de ocultar. «El Barça tiene 22 jugadoras que serían titulares en cualquier equipo de España. Cuando las titulares bajan el ritmo, entran cuatro internacionales con ganas de hacerse un hueco en el once, y si no te han destrozado las titulares lo harán las suplentes. Puede que no juegue Jenni Hermoso, pero es que Mariona Caldentey no es mucho peor». Y ante esopoco se puede hacer con un equipo de circustancias.