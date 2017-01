El Diocesano apura ante el Leganés sus opciones para no quedarse en tierra de nadie

Hace apenas un mes, el Diocesano miraba de reojo la zona baja de la tabla para no caer a puestos de descenso. En más de una ocasión, un tropiezo le hubiera hecho descansar en la zona maldita. Sin embargo, la fenomenal racha del equipo cacereño hace que las últimas cuatro posiciones parecen ya un nubarrón lejano que no da sensación de regresar. Es más, el cuadro colegial quiere empezar a ser ambicioso y soñar con pelear por meterse en puestos de Copa del Rey, algo que no ha conseguido en sus cinco temporadas anteriores en la División de Honor Juvenil.

El objetivo parece lejano, ahora mismo a 10 puntos de distancia con 30 por disputarse, pero el Diocesano no quiere dejar de intentarlo. El primer pasito hacia ese mítico reto pasar por ganar esta tarde en casa al Leganés (16:00 horas). El equipo blanquiazul sigue los pasos del Dioce en la tabla, pero con cinco puntos menos. Eso hace que la amenaza del descenso sea aún una seria preocupación para los pepineros.

Por su parte, el cuadro de Adolfo Senso tratará de alargar la actual racha de ocho partidos sin conocer la derrota (seis victorias y dos empates).

El Diocesano ya piensa en la próxima jornada, que le llevará a Valdebebas para medirse al Real Madrid (Sábado 4, 16:30). El club cacereño pondrá un autobús para todos los aficionados que deseen desplazarse a la capital. Saldrá desde el Colegio Diocesano a las 09:15 horas y su precio es de 15 euros.

La Cruz Villanovense rinde visita al Real Valladolid este sábado a partir de las 16:00 horas. El equipo vallisoletano sufrió el pasado domingo la derrota más abultada de la temporada en casa del líder, pero sigue con opciones alcanzar la tercera plaza que permite disputar la Copa del Rey.

Por su parte, La Cruz Villanovense apura sus últimas jornadas en División de Honor, pues con apenas 5 puntos y a 19 de separación de la permanencia no parece que tarde en confirmar su regreso a Liga Nacional.