El Badajoz pone fin a su aventura

El Badajoz cayó ayer en octavos de final de la Copa Federación tras perder ante el Lorca Deportiva por 4-0 en el partido de vuelta. Tras el 0-0 de la ida, los pacenses viajaban por segunda vez en una semana hasta tierras murcianas con todas las opciones de poder alcanzar la siguiente ronda. El encuentro tendría que haberse disputado el pasado miércoles, pero una intensa nevada impidió que los jugadores del conjunto visitante pudieran llegar al Artés Carrasco.

4 LORCA

0 BADAJOZ CF Lorca Deportiva: Imanol, Javi Meca (Omar, min. 46), Sergio Rodríguez, Antonio, Urzaiz, Edu Alarte, Marcos Pérez, Ivan Pérez, Carrasco (Pico, min. 46), Cañadas y Wilson Cuero. CD Badajoz: Nico, David Gallego (Joaquín, min. 60), Paco Borrego (Chechu, min. 52), Julio, Adri, Marcos Rosa, Javi López, Pablo Iglesias, Moraga (Zeus, min. 80), Liberal y Abraham. Goles: (1-0) min. 10, Wilson Cuero. (2-0) min. 32, Carrasco. (3-0) min. 54, Ivan Pérez. (4-0) min. 57, Wilson Cuero. Árbitro: Ros Gómez. Amonestó a los locales Sergio Rodríguez, Antonio y Marcos Pérez. Por parte visitante fueron amonestados Paco Borrego y Julio. Incidencias: Estadio Artés Carrasco. 100 personas en el campo.

El técnico lorquino, Sergio Sánchez, alineó de inicio a los cinco jugadores que han llegado en el mercado invernal, incluido Wilsón Cuero, que había firmado tan solo unas horas antes del partido procedente del Real Murcia. Por su parte, el entrenador pacense, Agustín Izquierdo, curiosamente nacido en Lorca puso en liza a cuatro jugadores del filial.

Los locales fueron mejores a lo largo de los noventa minutos y llevaron el control del partido en todo momento, protagonizando la inmensa mayoría de los acercamientos hasta el área rival. De hecho, no hubo que esperar demasiado para que los lorquinos comenzaran a acumular ocasiones. Apenas cumplidos diez minutos, Wilson Cuero, que todavía no había entrenado con sus compañeros, anotó el primer tanto del partido. Este jugador no había sido capaz de marcar un solo tanto con el Real Murcia en la presente campaña.

El juego se equilibró con un Badajoz que trató de adelantar líneas consciente de que un gol les situaba directamente en los cuartos de final, pero eran los locales los que daban más sensación de peligro cada vez que se acercaba al área de Nico. Pasada la media hora de juego, el goleador local Carrasco se fabricó el segundo gol, un tanto que dejaba muy hundido a su rival.

Al descanso se llegó con ventaja lorquina por 2-0 merced a su mayor dominio y acierto. El Badajoz solo se acercó tímidamente a la meta del debutante Imanol.

El Lorca Deportiva sentenció la eliminatoria en el inicio del segundo acto. Ivan Pérez marcó el tercero en el interior del área a los nueve minutos de la reanudación y tres después, otra vez Wilson Cuero, batió a Nico dibujando el definitivo 4-0 en el tanteador. Con ese resultado, apenas hubo ya partido.

Así pues, este resultado deja en la cuneta al conjunto pacense, mientras que el Lorca se medirá en cuartos de final al Fuenlabrada el próximo miércoles.