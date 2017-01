Vuelve el Barça, vuelve la fiesta

Las visitas del Barça a Badajoz siempre han sido una fiesta. Más para los aficionados azulgranas por lo abultado del marcador (0-4 en 2015 y 0-7 en 2016), pero una fiesta al fin y al cabo. El mejor fútbol femenino deja la televisión por una vez para bajar a El Vivero. Una fiesta que suele llenar la grada de El Vivero y que el Santa Teresa intenta rentabilizar a su manera.

La visita del Barça cambiará el horario habitual de los partidos del Santa Teresa. Se jugará el sábado a las 16.00 horas por exigencia de la televisión, ya que lo transmite Gol. Un horario que ha obligado a la directiva pacense a buscar la fórmula para atraer a los aficionados poco acostumbrados a ir al fútbol a la hora de la siesta. Habrá barra libre de cerveza con limón antes del partido, de 14.45 a 15.45, o hasta que se acaben las reservas. La única condición para beber si límite será pagar la entrada al partido.

Para este partido, los abonados rojiblancos deberán pagar tres euros. El resto de aficionados puede comprar su entrada anticipada hasta el viernes a las 14.00 horas en la sede del club de la calle Antonio Martínez Virel por ocho euros o ya en taquilla por diez.

Persecución

Una vez cerrada la barra libre en la grada, en el césped artificial de El Vivero se podrá ver un partido en el que el Barça no se va a permitir ningún fallo. Como ya pasará el año pasado, cuando perseguía al Athletic de Bilbao, que terminó ganando la liga; las azulgranas persiguen esta temporada al Atlético de Madrid. Las catalanas están a un punto de las madrileñas y no pueden pinchar mientras llega el fallo de las rojiblancas, algo que de momento no ha pasado porque el equipo de Carmen Menayo es el único invicto después de 16 jornadas.