El Badajoz, otra vez a Lorca

El Badajoz vuelve a subirse a un autobús camino de Lorca. Justo una semana después de quedar atrapado por la nieve a 30 kilómetros de su destino y ser noticia hasta en Buenos Aires, el equipo blanquinegro retoma su aventura para el desenlace de los octavos de la Copa Federación. El plan de viaje es el mismo de hace una semana. Salida a las diez de la mañana, parada para comer en Agua Amarga, llegada al estadio Artés Carrasco sobre una hora y media antes del encuentro y a su conclusión regreso a casa. «Esperemos no encontrarnos ningún contratiempo y podamos jugar el partido», suspira Agustín Izquierdo. Por si acaso, estos días desde el Nuevo Vivero han estado pendientes de la previsión del tiempo. «He visto que ha llovido mucho por esa zona, ya sólo nos faltaba que se suspendiera porque el campo no estuviera en condiciones», ironizaba el técnico blanquinegro antes de comenzar la sesión vespertina de este martes.

LORCA-BADAJOZ IDA 0-0 Lorca Deportiva: Dani Caro; Luismi, Urzaiz, Javi Meca, Sergio Rodríguez; Víctor Fenoll, Cristo Díaz, Mompieril, Raúl; Omar y Carrasco. CD Badajoz: Nico; Abraham López, Julio Rodao, Borrego, Moraga; Joaqui Flores, Marco Rosa, Pablo Iglesias, Liberal o Zeus; Adri y Javi López. Árbitro: Ros Gómez (murciano). Campo y hora: Artés Carrasco, 20.30.

Curiosamente, el destino le ha deparado esta peripecia en Lorca, su lugar de nacimiento y que visita por segunda vez en una semana, aunque no la llegara a pisar el otro día. «Nací allí porque mi padre estaba destinado en Lorca y me vine con 4 años. Es una de esas casualidades de la vida porque hacía 35 años que no nevaba en Lorca y justo ese día nevó, tuvieron que cortar las carreteras y nos quedamos a 30 kilómetros de llegar». Izquierdo añade que a pesar del palizón de pasar más de 24 horas metidos en el autobús, guarda buenos recuerdos de Lorca por su infancia y que suele ir en verano y Semana Santa. «Mis padres son extremeños y cuando yo tenía cuatro años regresaron. Siguen teniendo amigos y les invitan a la Semana Santa, que es muy bonita. Cuando jugaba en el Levante y el Elche aprovechaba para ir a Lorca y encontrarme con ellos. Siempre hemos tenido contacto», apunta.

En este viaje copero quiere continuar más allá de Lorca y que la competición le lleve a hacer parada en Fuenlabrada, rival que espera en cuartos al vencedor de este cruce. «La eliminatoria la vamos a pelear. Estoy convencido que los chicos van a hacer bien las cosas». Izquierdo repite el mismo planteamiento que hace siete días y tira de los canteranos para alinear en el once a los cuatro que permite el reglamento como máximo en el campo. «Los chicos del filial van a jugar, también queremos que la gente que está saliendo de las lesiones y los nuevos que acaban de llegar como Javi López tengan minutos. Nuestra idea es que el equipo se marque objetivos en cuanto al trabajo que nos pueda servir para el domingo, independientemente del resultado». De esta manera, el preparador blanquinegro ha convocado a Abraham López, Liberal, Pablo Iglesias y el lateral izquierdo Moraga y estaba pendiente de la disponibilidad de Zeus. Por otro lado, deja en Badajoz a Parada, Ruano, José Ángel, Álex Herrera, Gabri, Pozo y Jaume Vidal, además de los lesionados Javichu y Benítez. Así, los canteranos darán descanso a Chechu, David Gallego, Álex Herrera y Parada.

Fichajes del Lorca

En el Lorca, las novedades pasan por los fichajes del extremeño Sergio Rodríguez para el lateral izquierdo, que ya estaba listo para debutar hace siete días; y este mismo martes del portero Imanol Elías.

Izquierdo se toma la eliminatoria para competir al máximo y dispuesto a dejarse llevar sin pensar en lo que le espera en la liga las próximas jornadas. «Cuando te metes en una competición nunca sabes lo que te puede deparar. Ahora sólo queremos centrarnos en el Lorca. Confío que por la ilusión y las ganas de los chavales van a hacer un buen trabajo».

En ese sentido, el técnico del Badajoz reconoce que este nuevo desplazamiento tan largo trastoca la preparación del equipo en un momento clave, aunque le quita importancia. «Tenemos que cambiar la semana de trabajo en nuestra planificación. No queremos pensar en el Jerez, cuando lleguemos el jueves ya pensaremos en el partido del domingo», sostiene. Para este encuentro y el de Calamonte, Izquierdo no podrá sentarse en el banquillo al haber sido sancionado con dos partidos por el Comité de Competición.