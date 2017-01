El Lorca-Badajoz, fijado para el día 25 de enero a las 20.30

La Copa Federación se le está atragantando en exceso al CD Badajoz. Si no la quería jugar de primeras, mucho menos repetir viaje en una misma semana y más cuando el desplazamiento es largo y costoso, además de que el terreno de juego no debe estar en las mejores condiciones. Aunque el club pacense insistía ayer en que todavía está meditando si ir o no, de momento ha acordado la fecha del 25 de enero, a las 20.30 horas, propuesta por un Lorca que una vez más ha dado facilidades.

La dichosa nieve significó la suspensión del partido de vuelta y el Badajoz ha intentado evitar a toda costa que se repita el encuentro copero. Por eso remitió a la Real Federación Española de Fútbol un escrito en el que solicitaba su abandono de la competición aduciendo la complejidad de formar una convocatoria suficiente ya que muchos jugadores tienen compromisos laborales o de estudios los chavales del filial. Pero el ente federativo ha contestado que está obligado junto con el Lorca a fijar una fecha y de paso jugarlo, exponiéndose a una sanción que oscila entre los 3.000 y los 12.000 euros. Así que el Badajoz dio conformidad al 25 de enero a la espera de una decisión final que todo apunta que será la de viajar. «Hay un tema también de imagen del club, además de la posible sanción. Aunque no está decidido al cien por cien, yo diría que creo que sí iremos», reconocía anoche el presidente Pablo Blázquez, quien se lamenta de que en un momento crucial de la temporada en liga el equipo pueda tener un mes de viaje intersemanal.

Otra posibilidad también era jugar el partido de octavos y renunciar a los cuartos en caso de pasar, pero ya es tarde y esa comunicación tendría que haberse realizado un día antes del sorteo, que precisamente tuvo lugar ayer y que por aquello de la proximidad geográfica deparó al Fuenlabrada para el que venza en Lorca (días 2 y 9 de febrero).

El Lorca y el Trofeo Ibérico

En la conversación salió a colación que el Badajoz quiere tener un detalle con el Lorca y piensa en él de cara al Trofeo Ibérico. Blázquez entiende que el club lorquí ha mostrado una amabilidad a la que es conveniente atender y de ahí el ofrecimiento, aunque no se ha cerrado nada pues hablamos de un desplazamiento muy largo para cualquier equipo humilde. Ambas entidades han aplazado también este asunto al final de la temporada y ya se verá en el verano la disponibilidad del equipo murciano. «Creemos que sería muy bonito traerlos aquí como muestra de agradecimiento, pero entendemos que hay mucha distancia y eso puede ser un problema. Hemos quedado en hablarlo más adelante», explica Pablo Blázquez.