El Badajoz se plantea retirarse de la Copa

BADAJOZ. La Copa Federación está dando más de un quebradero de cabeza al Badajoz. La odisea del maratoniano viaje a Lorca no se acabó con su llegada este jueves por la mañana al Nuevo Vivero después de pasar más de 24 horas metidos en el autobús. Ahora queda por resolver el desenlace de disputar la vuelta y ahí la entidad blanquinegra se encuentra con un nuevo problema. La Federación Española remitió un comunicado a ambos clubes instando a que se pongan de acuerdo para fijar una fecha antes del 26 de enero. En principio, la elegida sería el miércoles 25 de enero. El sorteo de cuartos de final (con Real Unión de Irún, Sporting B, Badalona, Saguntino, Socuéllamos, Fuenlabrada, Ponferradina y pendiente del Lorca o Badajoz) se celebra este mismo viernes y las eliminatorias se disputarán el 2 y el 9 de febrero.

La decisión se tomará este viernes entre las dos directivas, aunque los blanquinegros se plantean seriamente la retirada de la competición. «Estamos barajando las opciones que tenemos y entre ellas estamos estudiando si nos presentamos. Hemos hablado con la Federación Extremeña y seguimos las recomendaciones de un asesor jurídico para sopesar la retirada ante las posibles sanciones», apunta Pablo Blázquez. Las razones que les llevaría a este extremo son no poder asumir otro desplazamiento tan largo y la imposibilidad de contar con toda la plantilla por cuestiones laborales. «Es complicado viajar la semana que viene a Lorca por el tema económico y también porque nos va a costar completar una convocatoria por los días libres de los jugadores en sus trabajos. El viaje nos supone un desembolso de 3.000 euros y no podemos asumir ese coste dos semanas seguidas», sostiene el presidente del Badajoz.

Según las bases de la competición, la RFEF subvenciona los desplazamientos con 0,79 euros por kilómetro, además de hacerse cargo de los 300,51 euros de honorarios del arbitraje. «El kilometraje no llega ni al 40 por ciento de los costes. En un viaje tan largo nos tenemos que parar a desayunar, comer y cenar, además esa subvención no llegaría hasta julio o agosto y ahora mismo por liquidez no es fácil disponer de 3.000 euros», precisa Blázquez, quien tiene claro cuál es la prioridad del club. «Nuestro compromiso es con los jugadores y no podemos descuadrar las cuentas en su perjuicio. Se supone que la Copa Federación está pensada para reportar ingresos a los clubes y a nosotros es todo lo contrario, esta eliminatoria nos ha dado pérdidas», remarca.

«Se hizo más duro una vez que se suspendió porque sabes que puedes volver», expone David Parada

Lo que está claro es que la Copa Federación es un torneo incómodo y gravoso para sus participantes, que no son otros que equipos modestos. Para encontrar algún aliciente en forma de incentivo económico hay que llegar hasta semifinales donde cada uno de los dos equipos que se queden se llevará 12.020 euros, 30.051 el subcampeón y 90.152 euros el campeón.

De momento, la aventura de octavos dejó al Badajoz con una paliza de un día entero en el autobús, cinco horas retenidos en la autovía por la nieve. «Pasamos un poco de incertidumbre por no saber si se jugaba el partido y de nervios por la familia. Pero cuando supimos que iba para largo tratamos de pasar el tiempo lo mejor posible, unos jugando a las cartas y otros con la música», relata Álex Herrera. Hasta pasadas las doce de la noche no pudieron moverse y con cambio de ruta por Albacete para regresar a Badajoz. «Al principio vas concentrado por el partido. Se hizo más duro una vez que se suspendió porque sabes que puedes volver después de un viaje tan largo y tampoco sabíamos cuándo nos podríamos mover», señala Parada.

Chocolate y churros

Los blanquinegros tuvieron un viaje de película, imposible de conciliar el sueño de vuelta. «Hemos descansado un ratito cuando hemos llegado a casa. Pero ya a ponernos las pilas porque tenemos que competir el domingo», expone Parada. A su llegada algunos aficionados se acercaron al Nuevo Vivero para arroparles y la directiva les tenía preparado un desayuno de churros con chocolate. «Ha sido un bonito detalle», agradece Parada. Los jugadores quieren pasar página cuanto antes y pidieron de voluntad propia entrenar por la tarde. Una sesión en la que a pesar del sobresaltado viaje tuvieron tiempo de prepararle una sorpresa a Angelito por su cumpleaños.

Para colmo, este domingo les espera una de las salidas más largas del grupo extremeño a Azuaga en un duelo exigente ante el tercero. «Es un partido muy importante, el viaje ya nos da igual y tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes para sacar los tres puntos porque es vital para nosotros», señala Parada.