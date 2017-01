La Rojita sub-16 llama a Alberto Sánchez y Roberto González

Alberto Sánchez Vivas, portero que milita en la UP Plasencia de la Liga Nacional Juvenil, y Roberto González Bayón, delantero emeritense del cadete B del Betis, han sido convocado por la Selección Española sub-16 para los próximos entrenamientos del 23, 24 y 25 de enero que tendrán lugar en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Para el placentino es su primera llamada de Santi Denia, sin embargo, Roberto ya estuvo el pasado septiembre en Madrid.

Con 15 años, Alberto es el portero de la Selección Extremeña Sub-16 y ya ha jugado dos partidos como titular en la UP Plasencia de Tercera División. Roberto dejó en 2014 el Mérida, equipo al que perteneció desde prebenjamines, misma categoría con la que debutó con la selección extremeña. En la Betis es indiscutible desde su llegada.

El portero placentino es el único jugador de la lista de Santi Denia que no pertenece a un club profesional. Todos los demás visten los colores de equipos de Primera División o Segunda A (Mallorca). Los clubes más representados son el FC Barcelona (con cinco jugadores) y el Real Madrid y el Espanyol (con tres).

Alberto Sánchez ya está en la agenda de grandes clubes y ha recibido ofertas del Atlético de Madrid -con el que ha llegado a entrenar- y el Leipzig de Alemania, que mandó al entrenador del porteros de Red Bull para verle 'in situ'.

El meta es el cuarto jugador que acude a una llamada de la Selección Española vistiendo los colores de la UP Plasencia tras las experiencias de Andrés Llorente, Fernando Pérez 'Deco' y Luismi Redondo.

La convocatoria de la Rojita le cogió en los pasillos del instituto. «No me lo esperaba. No sabía ni que había lista. Un profesor que lo había visto en Twitter me lo dijo y me dio un abrazo. Es todo un premio para todo el trabajo realizado hasta ahora, tanto en la UP Plasencia como en la Escuela de Porteros Miguel Ángel Sainz», señalaba el meta.