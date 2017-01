El campeón de invierno mira al verano

Badajoz. Hace muchos años, un club humilde procedente de una barriada de Badajoz que alcanzó la Segunda B del fútbol español llegó a soñar con el ascenso a Segunda División. Alguna década después, su descendiente en el fútbol sala se ha ganado a pulso vivir esa misma ilusión. Pese a ser un 'rookie' en su categoría, la Segunda B, el GV Cerro de Reyes FS comanda su andaluz Grupo V con paso firme ya que ha iniciado el nuevo año como terminó el anterior. Enésima goleada en ese fortín llamado Pabellón Antonio Domínguez ante el Triana (8-2) y a mantener el liderato en apretada lucha con el Minuto.90.com. Unas prestaciones que, a estas alturas de competición por las que ya ha arrancado la segunda vuelta, permiten pensar en el club pacense que el ascenso no es una quimera. De mirar hacia abajo se ha pasado a mirar exclusivamente hacia arriba.

No será nada sencillo. Es más difícil subir a la Segunda División del fútbol sala español, por ejemplo, que hacerlo desde Tercera División del fútbol once a Segunda B. Sólo compiten los campeones de grupo, que se enfrentan entre sí por las tres plazas. Los segundos y terceros jugarán por la Copa del Rey, pero eso es otra historia. El enemigo desde que comenzó la temporada 2016/17 no es otro que el Minuto 90.Com CD, (Córdoba) que con 43 puntos se encuentra a sólo dos de los cerristas. Y lleva así casi toda la liga, por lo que promete ser una lucha encarnizada. Los pacenses han anotado 79 goles, por los 92 del rival, pero han encajado muchos menos, 29 por 53.

Una fantástica posición que no ha cogido por sorpresa a todos los integrantes del club blanquiazul. Uno de sus pilares, Aarón Núñez, afirma que se esperaba este idilio con la victoria de un plantel confeccionado para estar en las alturas. «Claro que me lo esperaba. Con este equipo creo que sería un fracaso no estar arriba. Tenemos una gran mezcla entre jóvenes y veteranos y hay jugadores que han estado en Primera o en Segunda. Algunos somos de otra categoría -él jugó en Liga Nacional pese a su discapacidad de faltarle un brazo, lo que le otorga más mérito-. Hay mucha calidad. Se puede decir que, de momento, estamos cumpliendo los objetivos. Es verdad que somos un equipo que acaba de ascender, un equipo con mucha gente nueva, pero de mucho talento», significa el futbolista sevillano afincado en Badajoz.

Tan bien van las cosas para los chicos de David Serrano que la hoja de ruta hacia la categoría de plata podría recortarse. Si en un primer momento el plazo previsto se había fijado en dos años, ahora se apunta a que puede quedarse en uno. «Es una liga muy difícil y las eliminatorias sólo las juegan los campeones de grupo, pero por qué no se puede luchar por ir a los playoffs y lograrlo. De dos años conseguiríamos el ascenso en uno. Se puede hacer», continúa el jugador, de 33 años. Todavía le resta cuerda para rato. En el fútbol sala, las carreras pueden alargarse algunas temporadas más que en el fútbol. «Si te cuidas, a lo mejor hasta los 40», argumenta. A Aarón le gustaría jugar en Badajoz en caso de cosechar el gran premio, aunque añade que habrá que esperar acontecimientos.

Su presencia en la pista es determinante. En el último encuentro, tres goles y dos asistencias. Suma ya 15 tantos pese a que se define más como asistente que como finalizador y asegura que estar rodeado de buenos compañeros le ayuda a subir el nivel. Si siguen así, darán una gran alegría a los fieles que cada quince días llenan el pabellón. Y de paso, a toda la ciudad.