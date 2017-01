El Real Madrid endosa un set a La Cruz Villanovense

Era la gran cita del calendario para La Cruz Villanovense y más de 3.000 aficionados no se quisieron perder la visita del Real Madrid a la localidad extremeña. El Estadio Romero Cuerda vistió sus mejores galas para acoger por primera vez esta temporada un partido del juvenil verde, que no tuvo ninguna opción ante el equipo dirigido por José María Gutiérrez 'Guti'. El filial merengue demostró por qué es líder de la liga con una sustancial ventaja sobre el Atleti y La Cruz Villanovense por qué tiene el descenso a la vuelta de la esquina, por mucho que aún resten once jornadas para acabar la competición.

Y fiel al guión de jornadas anteriores, el conjunto serón echó por tierra todas sus opciones en los primeros minutos. El Real Madrid se encontró el camino despejado desde el arranque y ya en el minuto 34 ganaba por un contundente 0-4. Echu se encargó de inaugurar el marcador en el 9 tras una buena conducción de Mink (0-1); en el 21, Óscar anotó el gol de la mañana rematando de chilena a centro de Echu (0-2); en el 28, llegó el segundo de Echu, después de recoger el despeje de Zambrana tras remate Mink (0-3); y en el 34, Óscar anotaba hizo segundo tanto en un centro-chut que se coló en la portería local (0-4).

Tras la salida de vestuarios, el Real Madrid pasó a jugar con defensa de tres gracias a su enorme superioridad. Sin embargo, la zaga serona y el meta Zambrana se emplearon a fondo para llegar con ese 0-4 hasta la recta final.

Ya en el 78, Toni deshizo la igualdad en el marcador en la segunda parte, tras marcharse de dos marcadores y superar a Jaime por bajo (0-5).

A dos minutos para el final, Óscar firmó su particular 'hat-trick', tras recoger un rechace de la defensa verde y fusilar desde el punto de penalti (0-6).

Tras esta victoria, el equipo merengue aventaja en seis puntos al segundo clasificado, el Atlético de Madrid, y en nueve al tercero de la liga, el Getafe. Por su parte, La Cruz Villanovense ya tiene la salvación a 16 puntos y prácticamente tiene pie y medio en la Liga Nacional Juvenil. El próximo domingo vuelve a jugar en casa y tratará de sumar su primera victoria ante sus aficionados ante el Alcorcón.