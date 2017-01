La trampa del colista

El comienzo de la segunda vuelta se preveía sencillo para el Santa Teresa. Una visita al Tacuense, uno de los dos equipos que todavía no saben lo que es ganar esta temporada y que duerme colista, para empezar sumando de tres en tres, y si los resultados de la jornada lo permitían, incluso volver a la octava plaza porque el Rayo perdió ayer con el Atlético de Madrid (0-3) y hoy el Zaragoza recibe al Valencia y debería perder. Con una victoria esta mañana, las pacenses adelantarían a los dos equipos y a la Real Sociedad, que ayer ganó al Levante (2-1)

TACUENSE-SANTA TERESA UD Tacuense: Pilar; Laura, Estela, Patricia Ojeda; Tibiabin, Tania, Tamara, Andrea, Raquel; Jennifer y Nisamar. Santa Teresa CD: Bea; Vania, Marta Parralejo, Maddi, María Neira, Martita, Aina, Chica, Estefa; Mireya y Peke. Árbitro: Jerónimo Montes García Navas (Comité Madrileño). Campo y hora: Pablos Abril, 12.00 (H.C.)

Pero esas cuentas se hicieron al comienzo de la semana. Los días han ido pasando y las bajas cayendo. Raquel se retiró del campo el domingo pasado después de jugar un minuto en Tenerife, y el jueves se confirmó que tendrá que pasar por el quirófano para reparar el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda. No volverá a jugar esta temporada, igual que su compañera Nayadet. A la baja de Raquel hay que sumar la de Puerto, con una pequeña fisura en el tobillo de la que todavía no se conoce el alcance, y la de la portera Emi, que esta semana ha visitado el hospital por una anemia.

Cuatro bajas de titulares y los refuerzos sin llegar. El comienzo de la segunda vuelta ya no parece tan plácido. El Tacuense, es nuevo en Primera, y después de una vuelta es el equipo más goleado -ha encajado 41 goles-, y el menos goleador -sólo ha marcado diez- aunque esos son sólo tres menos que el Santa Teresa. Pero los cinco puntos que tiene son los de cinco empates en su casa: Betis, Oiartzun, Granadilla, Zaragoza y Albacete. Los equipos del medio de la tabla lo pasan mal en el Pablos Abril.

Su campo es el mejor jugador del Tacuense. «Es pequeño, el césped es de los antiguos, se llena de una afición que está muy cerca del terreno de juego...» explica Juan Carlos Antúnez, que sabe perfectamente con qué tipo de juego van a recibir hoy a su equipo. «Su fuerte es la defensa y en ataque lo fían casi todo al balón parado porque tienen una par de jugadoras que tiran muy bien las faltas». Además, con una vuelta por delante, la canarias todavía no se dan por vencidas. «Este partido dentro de unas jornadas hubiera sido más sencillo porque más tarde o más temprano ellas bajarán los brazos porque verán el descenso muy cerca», se lamenta el técnico del Santa Teresa.

El tacuense no sólo no se da por vencido, sino que trabaja duro para buscar los 20 puntos con los que cree su presidenta Raquel Delgado que se salvarán. Las pasadas navidades no ha habido vacaciones para nadie. El equipo de Fanfi Herrera trabajó para mejorar en lo físico y en lo táctico mientras sus rivales descansaban. Un trabajo que la semana pasada les llevó a perder por la mínima ante el Sporting en Huelva (3-2), y aunque los goles de las canarias llegaron en la recta final del partido, no dejaron de buscar el empate hasta el pitido final.

Además, después del 3-0 de la primera jornada, el tacuense busca venganza. «Sabemos cómo juegan y lo que debemos evitar (3-0 en la ida). A partir de ahí intentaremos llevarnos los tres puntos, nos tomamos el partido como una revancha y para mantener lo bueno que hemos hecho hasta ahora, sobre todo», explica Delgado.

Antúnez también sabe cómo tiene que plantear el partido para que no se consume esa venganza. «Igual que tienen gol a balón parado, sufren para defenderlo», explica. «Jugaremos como la semana pasada ante el Granadilla. Fuertes en defensa y esperando nuestras oportunidades». Oportunidades que deberán llegar de las botas de Peke, que vuelve a la titularidad. Igual que Bea Casillas, a la que la lesión de Emi permitirá estrenarse esta temporada en liga, o Martita, que deberá tapar el hueco dejado por Nayadet y Puerto en el centro del campo.