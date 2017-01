El Badajoz experimenta con la Copa

El Badajoz vuelve a tomarse la Copa Federación como laboratorio experimental. Por mucho que la visita del líder murciano pudiera presentarse como idónea para pulsar el nivel de ambos equipos de cara a la fase de ascenso, este torneo parece estorbar más que motivar y ese previsible duelo para medir aspiraciones con vistas a mayo queda de partida descafeinado. Así, de esa especie de ensayo general ante el Lorca Deportiva se pasa a un trámite de carácter oficial para repartir minutos y proyectar a los jóvenes valores.

CD BADAJOZ-LORCA DEPORTIVA CD Badajoz: Nico; Javichu, Borrego, Pozo, Gallego; Zeus, Rodao, José Ángel, Marco Rosa; Adri y Joselu. Lorca Deportiva: Hortal; Javi Meca, Urzaiz, Zaplana, Pele; Víctor Fenoll, Michael, Cristo Díaz, Kuki; Omar y Picó o Carrasco. Árbitro: Galayo Castro (extremeño). Campo y hora: Nuevo Vivero, 20.00.

«No tiene nada que ver esta competición con una supuesta participación en fase de ascenso. Tampoco va a servir para comprobar el nivel de uno y otro. Habrá muchos cambios en los onces y la motivación que puede tener el jugador es totalmente diferente al de una eliminatoria de ascenso», sostiene Agustín Izquierdo ante la cita con el conjunto murciano, que presenta en su campeonato los mismos puntos (50) que el Cacereño con 16 victorias, 2 empates y 2 derrotas, aunque con más goles materializados (51 -los mismos que el Badajoz- por 47) y encajados (24 por 7).

El técnico blanquinegro afronta la ida de octavos ante el Lorca con la misma filosofía que la eliminatoria anterior con el Mancha Real, sin exigencias ni presión, pero a competir los 90 minutos. «Afrontaremos esta ronda igual que la de Mancha Real. Intentaremos mejorar aspectos del juego y rodar a jugadores con menos minutos, además de que jueguen los chicos del filial. Ese es nuestro único objetivo», apunta Izquierdo.

El juvenil Zeus y diez más

Para este encuentro, el técnico blanquinegro ha convocado a todos sus jugadores, incluidos los lesionados Joaqui, Benítez y Jaume Vidal. Izquierdo es consciente del verdadero objetivo del club y no va a asumir ningún tipo de riesgos que diezme al equipo para el campeonato liguero. «Lo más importante es que no haya lesiones. Va a ver muchos cambios en el once, por eso la convocatoria con todos, por si llega alguno con molestias podamos reservarle. No vamos a arriesgar nada». Lo único que tiene claro Agustín Izquierdo es la titularidad del juvenil Zeus. El canterano, que ya fue titular ante el Mancha Real, no será el único valor del filial en este partido, pues en la lista aparecen el mediocentro Angelito y el central Abraham, además de la posible inclusión a última hora si se tramita a tiempo la licencia del fichaje del Promesas Pablo Iglesias. No estará Jaime Herrera porque esta misma tarde tiene un examen en la Universidad. La idea de Izquierdo es dar descanso a futbolistas con mayor carga de minutos como Parada, Álex Herrera, Gabri, Chechu o Ruano.