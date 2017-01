Antúnez tira de su librillo

Los caprichos del calendario de la Primera Femenina han querido que el Santa Teresa acabe la primera vuelta y comience la segunda en Tenerife. Cuatro viajes de 12 horas en una semana para visitar al Granadilla (hoy, El Médano, 12.00 HC) y al Tacuense (domingo 15, Pablos Abril, 12.00 HC). Dos partidos muy distintos pero que pueden devolver a las pacenses, hoy décimas, a puestos coperos donde el Granadilla, sexto, está asentado y donde el Tacuense, penúltimo, no aspira a llegar.

GRANADILLA-SANTA TERESA UD Granadilla Tenerife: Noelia Gil, Jackie Simpson, Eva Llamas, Ana G., Cindy, Sara Tui, Ayano Dozo, Virgy, María Estella, Patri Gaviria y Pisco. CD Santa Teresa: Emi; Cristina, Marta Parralejo, Maddi, Neira; Puerto, Aina, Chica, Estefa, Mireya y Sofia. Árbitro: Pedro Eugenio Muñoz Piedra (Comité Madrileño). Campo y hora: El Médano, 12.00 (HC). En directo en Televisión Canarias.

Sobre el papel, las victorias son posibles, más la de la semana que viene que la de hoy. En la práctica, ganar en El Médano es un lujo que sólo se ha permitido el Barcelona esta temporada (0-4). El Atlético de Madrid, por ejemplo, no pasó del 0-0. Y aunque esta temporada, el Santa Teresa a domicilio está sacando más puntos que nunca, los de hoy habrá que lucharlos 90 minutos.

Para abrir el muro de El Médano, Juan Carlos Antúnez va a aplicar el librillo que dice va a seguir a rajatabla en los nueve partidos que le restan a su equipo fuera de casa. «Jugar muy tranquilos, buscando partido largos con un equipo bien armado y sólido atrás, y después buscaremos nuestras ocasiones a balón parado o por velocidad en algún contraataque», explica el técnico pacense, que augura, como mínimo tres victorias fuera de El Vivero siguiendo ese guion.

Detrás del librillo de Antúnez lo que hay es una vuelta a los orígenes. «No quiero generar muchas ocasiones dominando la posesión si luego no somos capaces de convertir ninguna. Hemos jugado así con equipos teóricamente inferiores y hemos perdido porque nos exponemos mucho». Antúnez se ha vuelto más pragmático y deja el 'jogo bonito' para los presupuestos que lo puedan mantener, o para los equipos a los que no les pisan los talones escuadras como el Betis, que ayer ganó al Albacete, o la Real Sociedad, que perdió por la mínima con todo un Atlético de Madrid.

Si al Santa Teresa le aprieta el Betis, al Granadilla le persiguen, que no agobian, el Rayo Vallecano o el Sporting de Huelva, por lo que perder hoy no entra en sus planes, aunque su técnico, Toni Ayala, asume que tendrá que trabajo extra esta mañana. «Tenemos que trabajar mucho este domingo y sufrir para llevarnos los tres puntos. El Santa Teresa es un equipo fuerte que peleará todos los balones y no podemos salir confiadas. La clave de este partido pasará por hacer nuestro fútbol y no bajar la guardia. Tenemos que estar desde el principio muy concentradas, aprovechar nuestra velocidad y disfrutar como cada fin de semana. Estoy seguro de que la afición podrá presenciar un bonito encuentro», concluye Ayala.

Mientras llegan los refuerzos, que será muy pronto, Antúnez cuenta hoy con todas sus jugadoras disponibles. Quitando de la lista de disponibles a Nayadet, que no volverá a jugar hasta la próxima temporada, y Martita, que por motivos laborales jugar fuera se le hace imposible.