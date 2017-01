De Gea cumple 250 partidos con el United en su mejor momento

David De Gea está de enhorabuena. El meta español cumplió este lunes en la victoria 0-2 del Manchester United ante el West Ham 250 partidos con los 'red devils', una cantidad considerable para uno de los gigantes del fútbol europeo y una cifra que le permite equipararse a los grandes cancerberos que han defendido la portería de Old Trafford. Solo Alex Stepney (539), Peter Schmeichel (398), Gary Bailey (375), Alfred Steward (326), Harry Moger y Edwin Van der Sar (ambos con 266) le superan.

250 matches with @manutd and the same happiness with every single goal of my teammates! Let this good streak continue! #mufcpic.twitter.com/DNsW12diJ2