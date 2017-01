Mata mantiene la racha del United

Un gol de Juan Mata hizo posible el triunfo del Manchester United (6º) en la cancha del West Ham (12º), en el duelo que cerró fin la jornada del lunes. El asturiano aprovechó un buen balón del joven Marcus Rashford para superar la zaga londinense, que defendía con uno menos por la tempranera expulsión del argelino Sofiane Feghouli, al que el siempre polémico árbitro Mike Dean mostró la tarjeta roja después de una entrada sobre Phil Jones.

La repetición mostró que ambos jugadores fueron al balón y que el exfutbolista del Valencia fue expulsado incorrectamente en un West Ham muy perjudicado por los árbitros y que había obligado a De Gea a completar sus clásicas paradas salvadoras.

En la parte final del duelo Zlatan Ibrahimovic -en claro fuera de juego-, hizo el 0-2 final y el conjunto mancuniano encadenó su séptima victoria consecutiva en todas las competiciones. Así las cosas, con 10 jugadores desde el minuto 15, los hombres de Slaven Bilic poco pudieron hacer ante un United en racha, en el que los revulsivos fueron dos suplentes: Mata y Marcus Rashford. Los hombres de José Mourinho con estos tres valiosos puntos de la capital británica se colocan a tan solo un punto de los puestos de Liga de Campeones.

Goal 1-0



Mata!



Rashford makes bits of West Ham's Defense to set up Juan mata pic.twitter.com/zHd13oFlWD