Mourinho sostiene que el calendario navideño favorece al Chelsea

El calendario de la Premier League durante el periodo navideño favorece al Chelsea, según el entrenador del Manchester United, José Mourinho, cuyo equipo disputará tres partidos en ocho días, mientras que los 'blues' lo harán en diez días.

"¿Por qué? No lo sé tampoco", respondió el portugués, preguntado sobre la diferencia en el calendario entre los dos clubes, en vísperas del tradicional 'Boxing Day'. Pero "no hay que ser un científico para comprender que jugar con un descanso de un día es diferente que jugar con cuatro días de descanso", insistió.

Líder de la Premier League, el Chelsea iniciará las fiestas recibiendo al Bournemouth este lunes, y después al Stoke City cinco días más tarde, al igual que el Manchester United, sexto, que recibirá al Sunderland y después al Middlesbrough los mismos días. La diferencia radica en que los londinenses visitarán a sus vecinos del Tottenham el 4 de enero, mientras que los 'diablos rojos' jugarán ante el West Ham dos días antes.

"No hablo del Chelsea; eso pasó con el Liverpool hace unos años y este año también. Un equipo que no juega competiciones europeas tiene por supuesto una gran ventaja", señaló el técnico luso. "Para mí la pregunta es: ¿Por qué? Pero a lo largo de los años nadie me ha respondido realmente", insistió. "Ellos hacen lo que quieren. Pondrán excusas: 'es la tele, ellos eligen'. Pero entonces no es la Premier League, es Sky, es BT (las televisiones con derechos de retransmisión del campeonato)". "Prefiero no perder mi tiempo con eso", zanjó el técnico portugués.