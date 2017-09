Las elecciones de la FExF del 2013 fueron legales Pedro Rocha, vencedor en el año 2013 y actual presidente. :: hoy La juez archiva la causa porque entiende que no está probada la falsedad documental relativa a los votos delegados para elegir asambleístas MARCO A. RODRÍGUEZ Jueves, 7 septiembre 2017, 07:59

badajoz. Salvo que los órganos judiciales den un giro inesperado en el futuro, las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol del año 2013 fueron legales. El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha dictado un auto en el que decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones en el proceso que seguía respecto de un presunto delito de falsificación documental, en concreto, en el voto delegado para la determinación de los asambleístas y cuyo recuento final conduciría al nombramiento de Pedro Rocha como nuevo presidente. La jueza resuelve que no existe ilícito penal, cierra filas en cuanto a la petición de más declaraciones de investigados -a las que califica como «innecesarias»- e incluso diferencia claramente entre lo que es una investigacón policial de una judicial que puede dar lugar a la conclusión de una imputación. «El hecho de que una persona sea detenida y oída en declaración por la Policía no vincula al juez si éste no considera que existan indicios racionales de criminalidad contra esa persona», recoge la resolución.

La parte beneficiada por el auto, la FExF y Rocha -quien renovó su cargo en las siguientes elecciones como único candidato-, valoran «muy positivamente» el sobreseimiento de la causa y lo toman con «normalidad» ya que «siempre estuvimos tranquilos porque sabíamos que no habíamos hecho nada malo», señala al asesor jurídico federativo Samuel Holgado, quien subraya que «se ha hecho justicia y que nunca hubo imputados, sino investigados por la Policía y en ambas candidaturas». Va más allá y cree que la jueza le echa «un buen rapapolvo» al ministerio fiscal y a los mandos policiales al aclarar la diferencia entre la antigua expresión de 'imputado judicial' y lo que es un 'investigado policial'. «Creemos que hubo un exceso de celo en la Policía. La clave de todo este asunto es que se ha archivado sin que haya un solo imputado», comenta en referencia a la espectacularidad de la operación y las noticias publicadas con los 21 detenidos.

El fondo, en las papeletas

En cuanto a su fondo jurídico, el auto añade que «los impresos de delegación de voto pasaron por distintas manos desde que se expidieron hasta que fueron presentados en la mesa electoral. Que la persona que recabó los impresos de delegación de voto fue distinta a la que los presentó a la mesa electoral. Que como consecuencia del cambio en el régimen de delegaciones, existieron duplicidades en las mismas, aparte de las que al parecer ya suelen producirse en procesos electorales semejantes. Todo ello impide llegar a la conclusión de que ha existido una falsedad documental y sobre todo, y en el caso de que hubiera existido, cuál sería la persona en concreto que la habría realizado, al ser imposible determinar por cuantas personas ha pasado el impreso y cuál de ellas en concreto sería el autor».

En cuanto a las compulsas y la actuación de los funcionarios, la resolución judicial expresa que «las fotocopias compulsadas se corresponden con los DNI originales, es decir, no se ha llevado a cabo ninguna alteración ni simulación en el documento, ni se ha supuesto en el mismo la intervención de personas que no la han tenido», con lo que separa cualquier ápice de vía penal.

Elisardo Plaza recurrirá

Conocido el auto -después de que lo publicara El Periódico Extremadura- la representación legal del candidato perdedor en 2013, Elisardo Plaza, emitió un comunicado en el que afirma respetar la decisión judicial pero no compartirla, por lo que ya ha anunciado que la recurrirá. Un recurso que puede ser de reforma o de apelación y que debe presentarse ante el mismo órgano judicial, el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz. La parte perjudicada por el archivo estima que el auto se ha dictado pese a que no se ha tomado declaración a más de la mitad de los investigados en la causa, unas diligencias que considera «de vital importancia en la fase de instrucción y necesarias para el esclarecimiento de dicho procedimiento». Añade la queja que más aún en un caso como éste, donde la jueza «no descarta que exista dicha falsedad documental», ya que para establecer las responsabilidades sería necesaria la declaración de todos los involucrados. «Las diligencias policiales y su posterior informe que llevaron a la detención de más de una veintena de personas, determinaron que existía una más que probabilidad de haberse producido un fraude en los votos delegados, que la propia juez indica, que efectivamente están duplicados», termina la nota.