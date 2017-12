Positivo de Froome Nibali: «Estaba lloviendo, es difícil de creer que Froome tuviera asma» «Tengo los mismos problemas que él, pero cuando llueve, el polen no me afecta y no necesito Ventolín», dice el italiano, que fue segundo en La Vuelta. AGENCIAS Miércoles, 13 diciembre 2017, 17:25

Vincenzo Nibali, subcampeón de la Vuelta 2017 tras el británico Chris Froome, dijo que si sancionan al corredor de Sky, que dio positivo en un control antidopaje en esa carrera el 7 de septiembre, no le "devolvería la emoción" de ganar la ronda española, que el siciliano terminó con una microfractura en una costilla.

El ciclista italiano definió la noticia del positivo de Froome al Salbutamol, difundida por la Unión Ciclista Internacional (UCI), como una pésima señal para todo el ciclismo, en declaraciones publicadas por el medio italiano "Tuttobici".

"He leído la noticia y la reacción de Chris y de su equipo. Es pronto para expresar una opinión. Es una pésima noticia para todo el movimiento y también para mí", aseguró Nibali, que se encuentra en Croacia con el equipo Bahrain-Merida para preparar la temporada.

"Llovía en España cuando dio positivo Froome. Es difícil de creer que tuviera asma. Tengo los mismos problemas que él, pero cuando llueve, el polen no me afecta y no necesito Ventolín. De confirmarse el positivo, nadie me devolvería la emoción de ganar de nuevo la Vuelta y subir al escalón más alto del podio de Madrid", agregó Nibali.

Otros casos de Froome

En mayo de 2014, Froome conquista el Tour de Romandía. Y lo hace consumiendo bajo prescripción médica unos corticoides que le ayudan a curar el asma. La AUT fue suministrada bajo amparo de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Froome reveló que padecía de asma desde su infancia, y que debe tomar ese tipo de medicamentos. Después de su victoria en el Tour-2015, el británico precisó sin embargo que renunció a su consumo durante la carrera para evitar las sospechas.

Froome tuvo que enfrentarse asimismo a acusaciones sobre dopaje tecnológico tras su exhibición en la subida a La Pierre-Saint-Martin en el Tour de Francia.

"Intenté ser en la medida de lo posible el portavoz de un ciclismo limpio", se defendió Froome. "Hice sugerencias a la UCI, me posicioné a favor de los controles nocturnos (...) ¿qué más tengo que hacer? Entiendo las preguntas, el pasado de este deporte, pero pido un respeto, trabajé duro para llegar hasta aquí", explicó delante de los periodistas.

Pero ahora será ante los responsables antidopaje ante quienes deberá expresarse el cuatro veces ganador del Tour. Y deberá justificar la aparición de una cantidad de salbutamol superior a la permitida, incluso con una AUT, en un control en la Vuelta a España el pasado 7 de septiembre.