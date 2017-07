Recuperación Valverde: «Cuando vi la rodilla pensé: se ha acabado mi carrera» Alejandro Valverde, tras irse al suelo. / Eurosport El murciano, que tuvo que abandonar el Tour por una grave caída en el prólogo, espera volver a su máximo nivel en 2018 EFE MADRID Jueves, 13 julio 2017, 17:57

El español Alejandro Valverde, que abandonó el Tour tras sufrir una grave caída en el prólogo, confiesa que, cuando se vio la rodilla magullada, llegó a pensar que su carrera deportiva había terminado.

El murciano habló este jueves con Eurosport en directo durante la retransmisión de la duodécima etapa sobre su recuperación tras su operación en la rótula y aseguró que espera volver a su máximo nivel en 2018.

"Si quieres que te diga la verdad, no me dolía. Había pasado el límite del dolor ya. Cuando vi la rodilla así partida en dos, pensé: se ha acabado mi carrera deportiva . Tenía la forma de la valla, ahí de forma transversal. Tenía un hueco de la rótula, el hueco, y otro trozo de la rótula", explicó Valverde. "En ese momento no me di cuenta", añadió, "pero la pata de la valla la arranqué con la rodilla. Como rompí la pata, la rebaba que quedaba de la soldadura fue donde me rajó la tibia y también en el culo".

Aceite en el asfalto

El corredor del Movistar recuerda que por la mañana había pasado cuatro veces entrenando en esa curva, con la carretera mojada. "En el coche pasé también siguiendo a Betancur. Seguro que había algo de aceite ahí, yo entré rápido porque tienes que ir al límite siempre sabiendo que no quieres caerte. Estaba ya casi saliendo". "Eso con un asfalto limpio no pasa, y menos en esa zona de Alemania que está todo el día lloviendo. Se había caído una moto, y a partir de ahí empezó a haber caídas".

"Tal y como estaba en el Dauphiné, yo fui al Tour a lo que fui: hubiese estado cerca de Nairo, ahí hubiese estado. Me duele haberme perdido el Tour, pero perderme la Vuelta me jode muchísimo", concluyó.