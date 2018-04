CICLISMO Roberto Heras apadrina al equipo cadete de Quintana Roberto Heras, segundo a la izquierda, con el equipo cadete de Quintana y su equipo técnico. :: M. FORTUNA El cuatro veces ganador de la Vuelta asiste a la presentación del Proingo Quima Team formado por 14 jóvenes promesas MARÍA FORTUNA QUINTANA DE LA SERENA. Jueves, 5 abril 2018, 09:09

El exciclista Roberto Heras visitó el pasado domingo la localidad pacense para acompañar a la Escuela Ciclista 'Quintana es Natural', en la presentación de su equipo cadete 'Quintana Proingo Quima Team' formado por catorce jóvenes promesas.

Tras un pequeño homenaje con un vídeo en el que recopilaron sus mejores victorias, el excorredor bejarano subió al escenario para agradecer la invitación y aconsejar a estas jóvenes promesas que sigan practicando este deporte con la misma ilusión del primer día. «Sin estar condicionados por los objetivos, sino por las experiencias vividas para que guarden la misma sensación del día que se subieron a la bici por primera vez. Os deseo un año lleno de éxitos y animaros a mantener viva la ilusión por practicar este deporte tan bonito». En referencia a la Escuela Ciclista de Quintana, Heras no escondió su asombro al conocer cuántos deportistas la forman, la más numerosa de Extremadura con 51 niños. «Me ha llamado mucho la atención la gran cantidad de jóvenes que hay dentro, en relación con los habitantes que tiene Quintana, demuestra la importancia que se le da en la localidad a este deporte y el camino tan emocionante que les queda por recorrer».

Junto a él, asistió al acto Pedro Romero, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo, que se refirió a la escuela quintanense como un «ejemplo» para todos los clubes de la región. «Su actividad es meritoria porque organiza pruebas, tiene escuela con todas las categorías y con el equipo cadete viaja por toda España haciendo un gran esfuerzo. Tenemos que agradecer el trabajo de los corredores, los directivos y los padres, que dan soporte a los niños para que puedan hacer lo que más le gusta que es montar en bicicleta».

Haciendo mención a Heras, confesó sentirse un privilegiado por estar a su lado. «Para cualquiera de nuestra generación que lo haya seguido es un ídolo. Los jóvenes deberíais seguir sus palabras de aliento porque lo está diciendo uno de los mejores ciclistas del mundo. Disfrutad de la bici y hacedlo como mejor sabéis, seguro que así algún día podréis llegar lejos». Y es que Heras cuenta con un extenso palmarés donde destacan la Vuelta Ciclista a España de 2000, 2003, 2004 y 2005, además de un segundo puesto en la ronda española en el año 2002, así como quinto del Giro de Italia de 1999 y del Tour de Francia de 2002.

Después de una vida dedicada al ciclismo, Heras se remonta a sus primeros años para animar a los chicos que empiezan. «La motivación que me guiaba al principio era lo mucho que me gustaba y lo bien que lo pasaba en las carreras rodeado de amigos. Recuerdo el ambiente tan agradable que había aquellos fines de semana de competición donde lo último que me motivaba era ganar o no». Asimismo, declaró que llegó hasta Quintana por la insistencia de uno de los directivos de la escuela ciclista, Juan Manuel Mera. «Cuando me lo propuso yo acepté, pero vivo en Barcelona y solo viajo a Béjar en vacaciones, por ello decidieron retrasar la presentación del equipo y contar conmigo, un detalle que agradezco de verdad». Respecto a su relación con Extremadura, Heras confiesa que viene de lejos. «Por la cercanía con Salamanca he venido mucho y he competido en numerosas pruebas de Cáceres, Trujillo, Miajadas o Don Benito entre otros lugares. Es una tierra a la que guardo mucho cariño», apunta.

El cuatro veces campeón de la Vuelta confesó que hace cuatro años que dejó el ciclismo, colmando su última etapa en bici de montaña BTT en la Titán Desert, la prueba más dura a través del desierto de Marruecos. «Ahora estoy dedicado a otros deportes que me apetecía practicar. Sigo cogiendo la bici casi a diario, pero ya sin competir», concluye.