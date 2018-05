16ª jornada Yates conserva la maglia rosa tras la crono Simon Yates, en el podio tras ganar la crono. / AFP Dumoulin aventajó en la contrarreloj en un minuto y 15 segundos al líder del Giro, en una etapa ganada por el australiano Dennis COLPISA/AFP Martes, 22 mayo 2018, 20:13

El australiano Rohan Dennis (BMC) ganó este martes en Rovereto la 16ª etapa del Giro de Italia, una contrarreloj individual de 34,2 kilómetros, tras la cual el británico Simon Yates (Mitchelton) conservó la maglia rosa de líder. Vigésimo en la etapa, Yates realizó una excelente actuación a cinco días del término de la prueba en Roma. Su satisfacción en la llegada era elocuente: «Estoy muy feliz. Incluso si hay que tener cuidado con las etapas difíciles que vienen», explicó el británico.

Yates sólo perdió un minuto y 15 segundos respecto a Tom Dumoulin y tiene ahora en la clasificación una ventaja de 56 segundos sobre el holandés, segundo en la general. Dumoulin, ganador del Giro el año pasado y campeón del mundo de contrarreloj, fue tercero este martes a 22 segundos de Dennis. «Me entregué al máximo, pero estoy un poco decepcionado», admitió Dumoulin. «Pero no bajo los brazos. Intentaré hasta Roma la victoria final», indicó el holandés.

El británico Chris Froome finalizó quinto en la etapa y avanzó del séptimo al cuarto puesto en la clasificación general, a 39 segundos del podio (Domenico Pozzovivo, tercero) y a 3 minutos y 50 segundos de Yates. «Estoy contento porque he subido en la clasificación», comentó el británico. «Estoy lejos de Simon Yates, que ha sido muy fuerte hasta ahora, pero me siento mejor cada día. La carrera no se ha terminado todavía», añadió el cuádruple vencedor del Tour de Francia.

La sorpresa del día la dio el italiano Fabio Aru, que había perdido casi 20 minutos el domingo, en la etapa de Sappada. El escalador italiano, que estuvo cerca de abandonar dos días antes, firmó la mejor contrarreloj de su carrera y acabó el recorrido a únicamente dos segundos de Froome. Sin embargo, Aru sería fue penalizado después con 20 segundos, por haberse beneficiado de la ayuda de un vehículo. Aru, sexto inicialmente de la contrarreloj, pasó a la octava plaza en la etapa.

Mal día de Pinot

Por contra, el francés Thibaut Pinot tuvo un mal día y se dejó tres minutos con respecto al ganador del día, lo que le hizo bajar al quinto puesto en la general, a un minuto y ocho segundos del tercer puesto de Pozzovivo, el último hombre en el podio. «No estaba bien. No tenía ninguna potencia. Desde la salida sentía que no me encontraba bien», reconoció el francés.

Entre los aspirantes latinoamericanos al podio, el colombiano Miguel Ángel López fue 50º de la etapa (a dos minutos y 47 segundos del ganador) y el ecuatoriano Richard Carapaz fue 52º (a dos minutos y 57 segundos). En la general, López cae al séptimo lugar (a 5:37 del líder) y Carapaz al noveno (a 6:97).

Dennis, de 27 años, ganó por primera vez una etapa del Giro de Italia. Después de ser segundo en la corta crono inaugural de Jerusalén lució durante cuatro días la maglia rosa. «Vine al Giro para ganar una etapa», afirmó el australiano, que batió en 14 segundos al excampeón del mundo de contrarreloj, el alemán Tony Martin, segundo en la etapa. «Ahora espero terminar entre los diez primeros en el Giro», explicó, ambicioso, Dennis.

Este miércoles, la 17ª etapa presenta un perfil abierto para velocistas y posibles aventuras, en un recorrido de 155 kilómetros entre Riva del Garda e Iseo, al este de Milán.