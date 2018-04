Seguridad vial Contador pide nuevas leyes para castigar los atropellos «Sale superbarato matar a un ciclista con un coche», lamenta el madrileño, que comentará en Eurosport un Giro en el que ve a «Froome, Dumoulin y Aru» como favoritos RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 26 abril 2018, 20:00

Pocas voces hay más autorizadas para hablar de ciclismo que Alberto Contador. Años y años compitiendo en las mejores carreras, y ganando grandes como Tour, Vuelta o Giro, para las que se preparó sumando kilómetros en carreteras españolas. El pinteño, presente en la presentación de la temporada ciclista en Eurosport, está indignado como el resto del mundo del ciclismo después de que la conductora responsable del atropello múltiple a un grupo de ciclistas el 5 de abril en Mallorca abandonase la cárcel tras depositar 10.000 euros de fianza pese a que dio positivo en el control de drogas. «Sale superbarato matar a un ciclista con un coche», lamentó antes de recordar que «o se cambia la ley o la gente, a partir de ahora, en lugar de matar con una pistola cogerá un coche porque es muy sencillo», aventuró un ciclista que ha perdido incluso a un amigo como Michelle Scarponi (compañero en el Liberty) en un trágico accidente de tráfico mientras entrenaba. «Estás vendido si una persona está bajo el efecto de las drogas o alcohol. Es increíble que algo así pueda suceder», dijo a Antena 3.

Estas declaraciones las hizo antes de salir a dar una vuelta por los alrededores de 'Madrid Río' con los comentaristas de la cadena y con otros periodistas que acudieron a la presentación. En ese pequeño paseo tuvo que soportar la impertinencia de algún conductor que tuvo una actitud agresiva hacia él al volante. Contador siempre se ha mostrado implicado en la seguridad vial (de hecho Trek le proporciona una ropa de color flúor que tiene tres o cuatro veces más visibilidad), insistiendo en la importancia de la instalación de luces diurnas en la bicicleta y olvidar el móvil cuando se está sobre ruedas, ya sea en bicicleta o en el coche.

El ex corredor prefiere hablar de ciclismo por la competición, esa que ahora comenta en Eurosport junto a otros legendarios como Eduardo Chozas o Javier Ares. «Para mí es un placer formar parte de este equipo. Me siento cómodo. La experiencia siempre viene bien. Hay ciertas cosas que tienes que aprender y afortunadamente hay muchos profesionales en la cadena de quién aprender y estoy orgulloso de ello», reconoce. Contador considera que el Giro de Italia «es la carrera más bonita que hay, l ciclista respira ciclismo las 24 horas del día» y la que más echa de menos. «El ciclista cuando está ahí lo único que respira es un público que vive la carrera con una emoción enorme. Siempre que he estado allí, la experiencia ha sido inmejorable», explicó.

La decisión sobre Froome

El madrileño, que dice no tener 'morriña' y disfruta de su vida lejos de la competición aunque apenas parece haber cogido peso, considera que «Marc Soler podría hacer algo grande en el Giro» que comienza el próximo 4 de mayo... si bien no está claro que vaya a participar en la ronda italiana. El Giro vive su edición número 101 y arrancará por primera vez fuera de Europa, en Israel, y aunque por el momento la participación española no está cerrada, Contador, ganador de la ronda en 2008 y 2015, ve en el joven del Movistar una gran opción para los nuestros. «Por ahora Movistar no termina de desvelar quiénes serán los corredores que van a participar en el Giro. No sabemos si a Marc Soler finalmente lo inscribirán (todo apunta a que irá al Tour), pero creo que el sería un corredor que podría hacer algo grande en la general», ya que cree que «hay bastantes oportunidades de conseguir victorias por etapas con varios corredores; pero en cuanto a la general, creo que es más complicado ya que David de la Cruz (Sky) estará hipotecado a su equipo para su líder. Otra cosa es que se tuerzan los planes y tenga opciones».

Asimismo, Contador valoró que Chris Froome y Tom Dumoulin, que defenderá el Giro de Italia con un equipo Sunweb muy renovado, «tienen un punto favorable a ser favoritos»; Fabio Aru es un «actor secundario que siempre se transforma en el Giro y un equipo como el Astana, que está haciendo una gran temporada y cuenta con Miguel Ángel López, un corredor que sin duda animará este Giro. Seguramente va a dar muchísima batalla», dijo antes de lamentar las caídas, con rotura de tibia incluida, que ha sufrido porque «quizás le han impedido rendir al máximo nivel».

Y claro, el 'caso Froome', su nivel anómalo de salbutamol dado en la pasada Vuelta 2017, marcará la ronda italiana en la que cree «las dos cronos tendrán influencia, pero no mucha. Dumoulin echará de menos unos kilómetros más de contrarreloj, ya que en sus últimos duelos con Froome se ha mostrado superior en esta especialidad». Se esperaba con interés la opinión de Contador, que no ve mal que el británico esté en la salida de Jerusalén. «Si las autoridades que gestionan este deporte y los reglamentos le permiten correr (el expediente antidopaje que deja en suspenso el triunfo del británico del Team Sky), lo normal es que corra el Giro. La pena es que la decisión se esté dilatando tanto en el tiempo», lamentó, pidiendo una resolución definitiva y antes de negar que a Froome le vaya a afectar todo lo sucedido en carrera. «Se verá en una situación diferente, pero una vez que esté metido en la bicicleta solo pensará en los rivales y en conseguir el objetivo que se ha marcado, que en su caso es ganar el Giro», dijo antes de vaticinar que «la montaña va a tener más influencia que la crono», recordando el papel de Aru o López.

Por último, y en cuanto al Tour de Francia, que se disputará del 7 al 29 de junio, el madrileño sostuvo que Alejandro Valverde y Mikel Landa prometen una buena actuación. «Van a ser protagonistas, y hasta me atrevería a decir que van a ser favoritos», finalizó.