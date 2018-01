Volta a la Comunitat Valenciana Alejandro Valverde: «Me vi de los más fuertes en la subida de Mallorca» Alejandro Valverde a su llegada a la meta de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Mallorca. / EFE El ciclista murciano disputará la 69º edición de la Volta a la Comunitat Valenciana, su primera prueba por etapas en los últimos siete meses tras su caída en el Tour COLPISA Martes, 30 enero 2018, 17:46

Tras su estreno en Mallorca, Alejandro Valverde disputa desde este miércoles la Volta a la Comunitat Valenciana, su debut en una prueba por etapas desde su caída en el Tour de Francia. El ciclista murciano probó su nivel competitivo la pasada semana en tres de los trofeos que formaron parte de la Challenge de Mallorca, donde puso fin a 208 días de inactividad tras su accidente en el Tour.

El ciclista español de Movistar Team, que competirá desde este miércoles su primera vuelta por etapas en los últimos siete meses, pasó por un costoso proceso de recuperación para poder competir en Valencia en condiciones óptimas aunque fue cauto en su reaparición en las Islas Baleares. «La verdad es que el debut en Mallorca fue muy bueno. El primer día estaba nervioso. No era el nerviosismo de otros años antes de la primera carrera; era diferente y quien haya pasado por una situación similar a la mía lo podrá entender. Pero los dos días siguientes fueron duros, con frío, lluvia, carreteras peligrosas. Me vi de los más fuertes en la subida. No quise tomar más riesgos en las bajadas y por eso no pude disputar los triunfos, pero lo más importante fue tener esas sensaciones», comentó.

'El Bala' volverá a subirse a la bicicleta para tratar de competir en la prueba, pero destaca el alto nivel de sus rivales. «Son ya cinco días de competición, con una contrarreloj a mitad de carrera. Vamos a dar lo máximo porque estamos bien de forma, pero sin obsesionarnos con la general. Los rivales no creo que estén más fuertes de lo que demostraron Tim Wellens o Gianni Moscon en Mallorca, pero sí que serán más en cantidad. Si allí se quedaban tres o cuatro cuando se seleccionaba la carrera, aquí ese grupo será de diez o quince unidades», resaltó.

La 69º edición de la Volta a la Comunitat Valenciana presenta un largo circuito con numerosas dificultades. «Creo que la contrarreloj por equipos puede marcar la carrera. Hemos visto el recorrido y hemos rodado en él y me ha parecido peligroso, sobre todo en la segunda mitad, con mucha curva y contracurva, aunque ya sabemos que es igual para todos. Nosotros tenemos un gran equipo, pero quizás hay bloques como Sky o BMC que parten con ventaja para la general porque van muy rápido en la crono y luego tienen gente que puede aguantar la llegada del sábado. El final de Las Canteras es duro y me gusta, pero no creo que marque grandes diferencias. Espero estar disputando esa etapa», dijo.

El ciclista de 37 años quiso agradecer, además, las muestras de apoyo que recibió por parte de los aficionados al ciclismo tras su caída. «El cariño de la gente ha sido muy especial en todo este tiempo. Estoy muy agradecido a todo el público que se volcó conmigo en Mallorca y a toda la afición en general, que me sigue apoyando allá por donde voy. Quiero darles las gracias a todos y que sepan que por mi parte voy a seguir luchando y trabajando igual que antes de la lesión», concluyó.