Alejandro Kim, ADN de campeón

Badajoz. El ciclismo en BMX es una de las modalidades del deporte de la bicicleta con más riesgos. Debido a la velocidad y los constantes saltos a los que se enfrenta el 'rider', es necesario una protección exhaustiva para evitar lesiones. En este deporte extremo destaca el joven Alejandro Kim (Badajoz, 23 de noviembre de 1993), nuevo campeón de la Copa de España en categoría Élite, celebrada el pasado 24 de julio. Además, el palmarés de este pacense no se queda corto: Nueve veces campeón de España -una de ellas en categoría Élite-, campeón de la Copa de Portugal o campeón de la Liga Luso-Española de BMX son algunos de los logros que aparecen en el currículum de este joven de 23 años.

Ganar le viene de familia. Su padre es el surcoreano Jung Sik Kim Jung, natural de Seúl. Durante su vida en el país asiático, Jung Sik fue campeón nacional de taekwondo y campeón del mundo en 1975. El taekwondista llegó a Badajoz en 1981 y montó el primer gimnasio de Extremadura de artes marciales, el famoso BadaKim. El hermano de Alejandro, David, también es deportista. Comenzó en el mundo de la BMX donde logró ser subcampeón de España en categoría Élite y semifinalista en campeonatos de Europa entre otros logros, pero desde hace siete años dedica su vida a su verdadera pasión, el boxeo, consiguiendo ser doble medallista de bronce en los campeonatos nacionales de categoría Élite en 2013 y 2016 y campeón de Extremadura.

Para lograr la Copa de España, Alejandro Kim, se encontró con un problema inesperado. Tras llevar un buen bagaje de puntos en las carreras previas, Alejandro tenía la Copa en el bolsillo, pero una inoportuna caída le complicó mucho la lucha por la general. «Tuve que hacer prácticamente lo imposible», explica el 'rider'. «De la caída del sábado arrastré mucho dolor y fue un día muy complicado». Pero el dolor no frenó al pacense, el domingo, el día de la manga final, Kim logró terminar con un buen tiempo, acabando tercero en la última carrera, lo que le sirvió para adjudicarse la Copa.

Alejandro no solo se dedica al BMX. Actualmente está finalizando el Grado en Economía en la Universidad de Extremadura, lo que le ha quitado mucho tiempo para entrenar, viajar y participar en carreras. «Pongo el cien por cien tanto en los estudios como en la bici, pero, en años anteriores, tuve exámenes finales y tuve que aparcar la bici porque prefiero optar siempre por los estudios», cuenta Alejandro.

El ciclista también ha estado durante un tiempo en el país de su padre, Corea del Sur, desarrollando un proyecto donde fomentar el BMX entre los más jóvenes e implementar una base sólida de cara al futuro en el país. «También he estado compartiendo mis experiencias como corredor con los futuros entrenadores para que tengan en cuenta como debe ser la relación entre corredor y entrenador», añade Alejandro. Este proyecto no ha finalizado, la Federación de Corea quiere que Kim siga involucrado en este proyecto en años venideros. «Es una puerta abierta muy importante», dice.

El principal problema de competir a alto nivel en un deporte tan apartado como es el BMX es la poca remuneración que obtiene el deportista. «Este año es el primero en el que puedo vivir del BMX pero es gracias a los premios de las carreras y a trabajar como entrenador, no es gracias al apoyo. Eres un deportista profesional pero no te pagan como un deportista profesional. Si ganas dinero del deporte es porque te lo ganas tú», cuenta. «Yo creo que la triste realidad del deporte español es que no apoyan a los deportes que no sean sota, caballo y rey», añade.

Ahora el 'rider' se va de vacaciones a Málaga, pero a la vuelta le esperan tres desafíos: Las rondas finales de la Copa de Portugal BMX Élite, en la cual es líder -16 y 17 de septiembre- y de la Liga LBR, donde es segundo-4 y 5 de noviembre-. También participará en el Campeonato Nacional de BMX que se disputará en Madrid el 15 y 16 de octubre. En el horizonte de Alejandro Kim aparecen los Juegos Olímpico de Tokio 2020: «Va a ser muy complejo, pero queremos intentarlo, ¿por qué no?».