Alejandro Kim se adjudica la clásica de Zaragoza

Los días 3 y 4 de junio se celebraron la ronda 5 y 6 de la LBR 2017. Esta vez la Liga Nacional de BMX hacía parada en Zaragoza, una de las clásicas de la temporada, tras siete años consecutivos de carreras en la ciudad aragonesa. El pacense Alejandro Kim tuvo una jornada regular el sábado, al caer en una manga de motos y finalmente acabar cuarto.

Sin embargo, el domingo se vio la mejor versión de Kim ganando todas las mangas y alzándose con la victoria en la ronda 6. «Venía con muchas ganas y sintiéndome bien. El sábado las cosas simplemente no salieron y el domingo corrí con más rabia y sobre todo muy concentrado. Estoy contentísimo de haber ganado mi primera carrera en la LBR y sobre todo con ganas de seguir trabajando. Gracias a todos los que están cerca y me apoyan, sin ellos no sería posible», dijo. Kim marca el mes de noviembre en su calendario para la ronda final de la liga LBR, donde marcha segundo de la general.