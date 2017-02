El equipo que nunca baja

No es fácil mantenerse 16 años en Primera, que se lo digan a Alfonso Rodríguez, Mánager del Bicicletas Rodríguez Extremadura, que lleva ese tiempo luchando por mantener un equipo extremeño entre los mejores del pelotón Élite y Sub-23 español. Una labor dura y grata a partes iguales, pero también desagradecida.

Élite. En su cuarto año en Zafra, pasa de gregario a líder del equipo. Completo. Sub-23. Un gran rodador que repite esta temporada con el Bicicletas Rodríguez. Sub-23. Vuelve después de un año en el Baqué. Corredor de equipo muy completo. Sub-23. Después de tres años en Zafra sigue en formación. Hombre de equipo. Sub-23. Pese a su juventud, apunta condiciones. Corredor de equipo muy valiente. Sub-23. Repite en Zafra. Escalador con mucho futuro y que apunta a profesional. Sub-23. Pese a su altura, apunta muy alto. Va bien en la montaña y en el llano. Sub-23. Un gran corredor de fondo con un futuro extraordinario. Un gran escalador. En formación ,pero dará alegrías en los finales en alto. Sub-23. Recién llegado. Es un escalador con mucho futuro. Apunta a profesional. Sub-23. Uno de los dos extremeños. Muestra calidad, pero le falta rodaje. Sub-23. Un buen rodador que como juvenil ha ganado carreras de montaña. El Bicicletas Rodríguez sigue siendo un equipo eminente familiar. Alfonso Rodríguez Hidalgo (padre) sigue siendo el Mánager del equipo, Alfonso Rodríguez García (hijo) es el director deportivo y el que dirige el equipo desde la carretera. Los mecánicos son Juan José y Ángel Rodríguez García, el masajista es Fernando Quintana, y comonovedad, el departamento de comunicación lo llevará Juan Rodríguez Hidalgo.

En su primera aparición en el pelotón amateur allá por 2001, el Fiat Calfisa Semar, que así se llamaba entonces el equipo, consiguió meterse entre los quince mejores al final de la temporada, los de Primera. Llamase como se llamase, año tras año, siguió entre los mejores: Spiuk Fig Zafra, Spiuk Extremadura o Extremadura Spiuk. Ahora esa Primera la forman sólo diez equipos, pero el Bicicletas Rodríguez sigue inamovible entre ellos. Sólo cuando el equipo subió a profesionales, entre 2005 y 2008, dejó su privilegiada posición, pero fue para jugar la 'Champions'.

Sobrevivir entre los mejores no es fácil, pero es que simplemente sobrevivir tampoco lo es. En el ránking Élite y Sub-23 de la Federación Española de Ciclismo no hay, por ejemplo, ningún equipo de Castilla-La Mancha, pero es que andaluces o castellanoleoneses sólo hay uno. Alfonso Rodríguez suspira: «Extremadura no sabe lo que tiene».

«Conseguimos sacar el equipo porque nos decimos a nosotros mismos que no se puede dejar perder»

«Será un año difícil porque el equipo es muy joven. Tiene mucha calidad, pero poca experiencia»

Estar entre los mejores tiene sus privilegios. «Tenemos el derecho y la obligación de asistir a las mejores citas del calendario, lo que nos permite planificar la temporada con mucha antelación», presume el Alfonso Rodríguez, que reconoce que muchas veces ese privilegio se convierte en una responsabilidad que pesa y empuja. «Cada vez es más difícil mantener el equipo, pero año tras año conseguimos sacarlo, en parte, porque nos decimos a nosotros mismos que no se puede dejar perder un equipo así». Un equipo que se ha convertido en un puente entre el ciclismo aficionado y el profesional.

Rodríguez siempre presume de que su equipo no sólo forma ciclistas, sino que también rueda personas, después saca pecho por los ciclistas que estuvieron bajo su mando y que ahora son profesionales de su pasión, y por último tira de palmarés. De lo primero dan fe mensajes como el que el jienense José Manuel Díaz dejó recientemente en Marca. José Manuel correrá esta temporada con el Cycling Academy israelí un equipo Profesional Continental, y en una de sus primera entrevistas se acordó del tiempo que pasó en Zafra: «Valoro mucho mi paso por el Bicicletas Rodríguez porque ellos han sido quienes me han enseñado a ser ciclista. Antes no sabía moverme en un pelotón ni conocía aspectos de este deporte. Les estoy muy agradecido. Hay pocos equipos en España y yo he podido irme a uno profesional extranjero gracias en parte a su formación».

Ocho profesionales

Díaz es uno de los ocho ciclistas de la escuadra segedana que en los últimos tres años han encontrado un hueco entre los profesionales. Dos de ellos esta temporada. El jienense, además, es el único español que ha pasado directamente a un equipo profesional que no es un filial.

El dombenitense Daniel Sánchez Cidoncha es el otro de los que han dado el salto este año, en su caso al Radio Popular-Boavista portugués. Daniel se estrenó el fin de semana pasado con su equipo en la Prova de Abertura, la primera cita del calendario oficial del país vecino, y terminó séptimo en un apretado sprint. Resultado con el que su equipo consiguió subir al podio como mejor equipo de la clásica. Primera carrera como profesional, primer podio.

Hay un tercer alumno aventajado, Sergio Román Martín, pero en su caso se ha quedado a un paso del salto. El madrileño, de sólo 20 años, ha fichado por el Caja Rural pero esta temporada correrá en su equipo Élite y Sub-23. Y hasta un cuarto, Alberto Ruiz, que estuvo en negociaciones con un equipo italiano pero no llegaron a buen puerto y este año seguirá vistiendo el maillot verde del Bicicletas Rodríguez.

El Bicicletas Rodríguez y el Radio Popular-Boavista mantienen buenas relaciones. En el equipo portugués también aterrizó Alberto Gallego en 2015, que ahora sigue cumpliendo su sanción por dopaje, y el malagueño Pablo Guerrero en 2016, que repite este año a las órdenes de Jose Manuel Martins Dos Santos, uno de los directores más importantes de Portugal al que apodan 'El Profesor'. Unas buenas relaciones que han dado como fruto un acuerdo de colaboración no escrito entre ambos equipos. «Ellos nos preguntan si tenemos algún corredor preparado para dar el salto y nosotros les contestamos con sinceridad. Como no siempre decimos que sí, y cuando lo hacemos acertamos, ellos confían en nosotros».

El que sí está escrito es un acuerdo de colaboración con Escuela Egabrense de Ciclismo de Cabra por el que los mejores juveniles del equipo cordobés pasan a formar parte del Bicicletas Rodríguez. Una exclusividad de la que se benefician ambos equipos porque la cantera andaluza es muy importante pero ahora mismo no tiene equipos Élite y Sub-23 en los que crecer. Alfonso Rodríguez intentó repetir este tipo de acuerdo, o alguno similar, con equipos extremeños, pero no fructificó. «Tuvimos una reunión, pero no llegamos a ningún acuerdo», se lamenta el mánager del equipo segedano, que esta temporada sólo tendrá dos extremeños entre sus 12 corredores, el calamonteño Marcos Galán y David Correyero, de Miajadas, la nómina más corta de la historia del equipo.

Dos parecen pocos, pero tampoco hay muchos más en la categoría. Carlos Cobos es un sub-23 de Azuaga que ahora milita en el Caja Rural, el placentino, y también sub-23, Víctor Hernández Beltrán correrá este año con el Escribano madrileño, y Manuel Jiménez, un élite pacense que ya militó en el Bicicletas Rodríguez, corre en el Controlpack de Tarragona. Precisamente, la semana pasada, Jiménez corrió con la Selección Española la Vuelta a la Comunidad Valenciana, una prueba profesional. Y poco o nada más.

3.000 licencias

En la Federación Extremeña de Ciclismo hay unas 3.000 licencias, la mitad de ellas son de categoría Máster. Entre cadetes, juniors, sub-23 y élites no llegan a las 100 federados.

La temporada pasada no fue la mejor para el Bicicletas Rodríguez. Mantuvo su presencia en el pelotón pero los podios se le resistieron. En la Copa de España, individualmente sólo subió al cajón en dos ocasiones, en Aiztondo, donde Daniel Sánchez fue segundo, y en el Memorial Valenciaga, donde ganó, José Manuel Díaz. Una victoria que a Díaz le sirvió para sellar el pasaporte a profesionales. «Ganar el Valenciaga es la felicidad absoluta, una victoria que vale una temporada completa», explica Rodríguez. En la clasificación final de la Copa de España, José Manuel Díaz fue el cuarto, segundo mejor sub-23, que junto a sus compañeros consiguió que el Bicicletas Rodríguez terminara en séptima posición en la clasificación por equipos.

Fuera de la Copa de España, destacar dos victorias de etapa en la Vuelta a Sevilla y otra en la Vuelta al Bidasoa, pero ninguna victoria en la general. Y en las clásicas de un día, el Bicicletas Rodríguez se llevó las de Siruela, Mérida, Hervás, Trebujena, la Subida a Canillas de Aceituno de Málaga y la de las Fiestas del Ausente de Toledo, amén de copar el podio del Campeonato de Extremadura.

Un palmarés el de 2016 discreto, pero que en 2017 no va a ser fácil repetir. El equipo extremeño se ha rejuvenecido hasta el extremo y por primera vez va a tener como objetivo mantenerse entre los diez mejores equipos de la categoría. Nada de victorias.

La savia nueva la ponen los granadinos Sergio Jiménez y Mauricio Cortés, Adrián Cobos, de Montilla, el onubense Manuel Santos y David Correyero, de Miajadas. Los cinco nuevos en la categoría. Y también vuelve al equipo, después de pasar un año en el baqué, el granadino Elías Ortiz. Seis altas para seis bajas «sensibles». Además de los citaos Daniel Cidoncha, José Manuel Díaz y Sergio Román Martín, este año no estarán en Zafra Juan José Tamayo, que ha fichado por el Escribano, Pablo Salido, nuevo corredor del Baqué, y Rubén Crespo, que tras una lesión ha colgado la bicicleta.

«Ahora mismo no me planteo las victorias. Cuando empieza la temporada y vea dónde estamos veremos hasta dónde podemos llegar», confiesa Rodríguez, que ve en Jesús Montero Checa a su líder para esta temporada. El de Lora del Río, Sevilla, es el único corredor élite del equipo, y después de cuatro años de trabajo como gregario, ahora le toca dar un paso al frente. Es un corredor completo aunque no para la alta montaña. El año pasado ya ganó, ahora le toca refrendar esa calidad. «Será un año difícil porque el equipo es muy joven. Tiene mucha calidad, pero poca experiencia. Nuestro calendario es el mismo que el del año pasado, pero los objetivos son muy distintos. No habrá nadie entre los cinco primeros», se sincera Rodríguez que tiene la semana que viene el primer examen para su joven plantilla, el Memorial Manuel Sanroma de Almagro. Dos etapas de 105 y 150 kilómetros para abrir boca.

Fuera de las posibilidades de Checa, Rodríguez cree que donde su equipo podrá estar más fuerte es en las vueltas sub-23 como Bidasoa o Jaén, y en la Copa de España se centrará, lógicamente, en la clasificación sub-23. «Cuando pasen las dos primera pruebas de la Copa, Circuito Guadiana, que es llana, y Aiztondo que es de montaña, tendremos que sopesar nuestras opciones». El principal miedo de Rodríguez es que al haber apostado por hasta cinco sub-23 de primer año, que acaban de dejar la categoría Juvenil, la mayoría de las carreras se les hagan largas. «Pasan de correr un máximo de 120 kilómetros a 180». Y las piernas necesitan tiempo para madurar. Un tiempo que el Bicicletas Rodríguez puede que no tenga si quiere el año que viene seguir siendo el equipo que nunca baja.

EL EQUIPO

Jesús Montero Checa

Lora del Río (Sevilla). 1992

Jesús Alberto Ruiz

Bolaños (Ciudad Real). 1995

Elías Ortiz

Granada. 1995

Francisco López

Sevilla. 1996

Marcos Galán

Calamonte. 1997

Manuel Jesús Castilla

Jaén. 1997

Ignacio Piquero

Trescasas (Segovia). 1997

Sergio Jiménez

Granada. 1998

Mauricio José Cortés

Granada. 1998

Adrián Cobos

Montilla (Córdoba). 1998

David Correyero

Miajadas. 1998

Manuel Santos

Huelva. 1998

Equipo técnico