Pedro Romero presidirá la federación regional

La Asamblea General de la Federación Extremeña de Ciclismo reunida ayer en sesión constitutiva acordó proclamar a Pedro Romero Ocampo presidente de la entidad ciclista para los próximos cuatro años. De este modo, el ciclista placentino se constituye en máximo representante del ciclismo federado extremeño, concluyendo así un camino que inició cuando anunciara que presentaría su candidatura allá por el mes de noviembre.

Pedro Romero fue elegido miembro de la Asamblea de la Federación como representante de los deportistas de la provincia de Cáceres en las elecciones celebradas el pasado 17 de diciembre, tras lo que presentó oficialmente su candidatura a la presidencia, y siendo la suya la única propuesta, fue esta misma tarde proclamado como presidente.

Pedro Romero Ocampo quiere que su experiencia como profesional del ciclismo tanto en carretera como actualmente en BTT, sirva para seguir potenciando el deporte del ciclismo en la región, donde poco a poco comienza a destacar como referente deportivo a todos los niveles. No hay duda de que el curriculum deportivo de Pedro Romero es sobradamente conocido, pero no hay que dejar de destacar que ha sido ganador del Open de España de BTT Maratón en 2012, 2014 y 2015, y subcampeón en 2013 y 2016. Tiene en su haber más de 100 victorias en pruebas UCI de BTT y varios podios en la World Marathon Series. A su vez, en 2013 fue reconocido como mejor deportista absoluto de Extremadura. Para el biker placentino, la presidencia de la Federación Extremeña de Ciclismo no será incompatible con su actividad deportiva profesional, así que no dejará de competir.