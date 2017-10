LEB ORO ¿Vientos de cambio para el Cáceres? Grabauskas vuelve a su antigua casa. :: A. Méndez Los verdinegros se juegan hoy en Palma parte de su credibilidad para satisfacer las pretensiones de un proyecto ambicioso J. C. CÁCERES. Miércoles, 11 octubre 2017, 08:46

Con el impulso conferido por la victoria de este pasado viernes frente al Barça B, el Cáceres afronta hoy (Son Moix, 20.30 horas) su tercera cita liguera. Un compromiso, por cierto, no exento de importancia. Y es que los extremeños tienen en las últimas temporadas la lacra del escaso bagaje de victorias como visitantes. El equipo dirigido por Ñete Bohigas acude a tierras baleares con la intención de cambiar el sino de los últimos ejercicios, en los que las victorias lejos del fortín del Multiusos han resultado bastante caras. Esto es, precisamente, algo que en el club cacereño se quiere cambiar a las primeras cambio en un año en el que hay grandes esperanzas depositadas en el plantel verdinegro.

Bien es cierto que en su última comparecencia pública en tierras cacereñas Bohigas restó ayer importancia a este hecho, al tratarse de equipos diferentes. Y no le falta razón si por ejemplo uno mira el 'roster' de la pasada campaña, en la que la salvación fue recibida de buen grado en todas las instancias del club. No obstante, todos los aficionados verdinegros pretenden poner punto y final a esta especie de complejo de inferioridad evidenciado en las últimas campañas cuando el Cáceres cogía el autobús. Lo cierto es que, al menos en el aspecto social de la cuestión, no existe presión como tal, pero el resultadismo comienza a ganar terreno a la competitividad, sea cual sea la cancha. Y más, si cabe, cuando el Cáceres ha optado por fin sin complejos y sin ningún tipo de ambages a recuperar en su indumentaria el color verdinegro -con mayor predominio del verde- que a tantas almas tan asiduas al Multiusos como nostálgicas representa. A ello se une, claro está, la selecta nómina de jugadores que han mostrado su compromiso para vestir la eléstica del Cáceres. Un perfil alto que no era tal a estas alturas de la pasada temporada.

EL DATO 1-1 Tanto Iberostar Palma como Cáceres Patrimonio, ambos con superiores aspiraciones, afrontan la cita de esta noche con idéntico balance de una derrota y una victoria.

Para dar un golpe encima de la mesa hoy la ocasión pinta en oros para el Cáceres ante un rival como Palma que, a pesar de los refuerzos, intenta conseguir su primera victoria como local. En el cuadro balear habrá viejos conocidos para la afición cacereña, como Slezas o Mockford, quienes luciesen antaño la enseña del club extremeño. El que no podrá hacer lo propio será Roger Fornás, quien será baja segura a causa de un problema en un dedo de su mano derecha, el cual le impide rendir con normalidad. El que regresará a la que fue su casa será Grabauskas, quien dejase una buena imagen en Palma en la recta final de la pasada temporada.

EN EL PUNTO DE MIRAGrabauskas Pívot Cáceres LO DICE...Ñete Bohigas «Palma es un equipo que tiene mucho nivel, con jugadores conocidos en esta liga. Tienen un equipo para estar arriba»

Por su parte, el cuerpo técnico del equipo cacereño sí podrá contar con todos sus efectivos, incluido un Nikola Rakocevic que cada vez ha de estar más cerca de alcanzar su mejor nivel. El talentoso francotirador balcánico fue decisivo la pasada campaña en varias de las victorias del equipo cacereño. En su último partido frente al Barcelona B, sin ir más lejos y a pesar de un errático comienzo, logró despedir el envite con 15 puntos.

«Todos los jugadores de Palma son de mucho nivel y muy conocidos en esta liga. Tienen equipo para estar arriba en el playoff, incluido el ascenso», dice Ñete Bohigas de su rival de esta noche. A su juicio, el Cáceres se enfrentará a un equipo que «tiene el talento para sacar situaciones de ventaja en cinco contra cinco. La baja de Faornás les puede influenciar relativamente. Hay que estar muy bien atrás para poder sacar el partido», confiaba el técnico verdinegro antes de partir a tierras baleares. Según mantiene Bohigas, Palma es uno de los equipos que no solo podrán aspirar al playoff, sino también al ascenso de categoría.

Lo cierto es que el cuadro local volverá a presentarse ante su público con la única misión en el horizonte de brindar a sus aficionados la primera victoria como locales de la temporada. Tanto Cáceres como Palma perdieron sus dos primeros compromisos ligueros; Palma frente a Prat en casa y Cáceres contra Manresa fuera. No obstante, ambos conjuntos supieron resarcirse en la segunda con Barça B y Lleida como víctimas respectivamente. Todo para llegar a este duelo con idéntico balance de una victoria y una derrota.

Tras arrojar una excelente imagen en tierras baleares en la recta final de la pasada temporada, el pívot lituano del Cáceres regresa a la que fue su casa con la intención de no hacer concesiones en la zona interior visitante.