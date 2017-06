LIGA FEMENINA 2 Veinte días para el patrocinador o adiós al Batalyaws Buen aspecto del pabellón Las Palmeras en el encuentro ante el Olímpico 64. :: hoy El club ha visitado ya 306 empresas para encontrar un sponsor que se le resiste y antes del 13 de julio debe formalizar la inscripción en la FEB MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Viernes, 23 junio 2017, 08:56

El pasado 1 de abril, en un festivo pabellón de Las Palmeras, el Baloncesto Batalyaws lograba la permanencia en Liga Femenina 2 al vencer 85-59 al Olímpico 64 después de una temporada en la que quedó patente que los comienzos nunca son fáciles. Aquello fue una salvación deportiva, no económica. El proyecto continuaba en la pista tras su año de 'rookie' pero estaba pendiente de cerrar la contabilidad porque algunas partidas presupuestarias no estaban satisfechas. A día de hoy siguen sin estarlo, por lo que el club no se plantea ni mueve un dedo con vistas al próximo curso. Sus directivos están más que cansados de afrontar casi sin respaldo las penurias del deporte minoritario y humilde, un baloncesto femenino que siempre fue muy castigado en Badajoz. Desde la entidad avanzan que si siguen sin encontrar un patrocinador privado tendrán que dar por finalizada esta aventura de apenas una campaña. El problema es que el calendario continúa superando hojas y tiene unos 20 días para dar con un sponsor que ponga nombre al primer equipo porque antes del 13 de julio debe estar presentada en la FEB toda la documentación para ser parte de la LF2.

«No puede ser que estos proyectos se sostengan con los avales de los cuatro locos de siempre, los directivos que ponen y pierden dinero adelantado de forma particular. Sólo con las ayudas institucionales no se puede continuar», se lamenta José Manuel Mata, uno los dirigentes del Batalyaws. Mata asegura que son 306 las empresas que han visitado pero ninguna se ha atrevido a dar el paso. «Entienden que es una apuesta complicada, dada la situación económica actual», razona. Algunas son más grandes que otras, unas de Badajoz capital y otras de la provincia. Hasta de Portugal, pero sin suerte hasta ahora. «A día de hoy no te puedo asegurar nada porque hoy estás más negativo y mañana puede haber algo de esperanza, pero si la cosa no cambia dudo mucho que nos inscribamos. Ni siquiera nos planteamos nada sobre qué queremos hacer la próxima temporada. Es completamente inviable», prosigue.

Dado lo enquistado del asunto, es casi innecesario preguntar sobre los mimbres del próximo curso, ya que el Batalyaws tendría que contratar una nueva entrenadora y conformar otra plantilla. «Ahora mismo no podemos firmar un solo contrato pese a que tenemos muchos ofrecimientos. Sería una irresponsabilidad. Tenemos que cerrar asuntos de la pasada campaña como algunos viajes que quedan por pagar y alguna subvención que no se ha recibido. Eso es lo primero, además de encontrar el patrocinador», subraya el directivo, quien apostilla que la principal ayuda privada recibida fue la del Bar Renfe, que colaboró con las comidas de las jugadoras dentro de un proyecto que fue muy austero. Pero no solo de pan vive el baloncesto.