LEB ORO Solo una más para la salvación Bohigas da instrucciones a sus jugadores. :: A. Méndez Tras la importante victoria frente al Lleida, el entrenador del Cáceres recuerda que todavía no está todo hecho para lograr la permanencia J. C. CÁCERES. Martes, 3 abril 2018, 08:07

«Pocas veces me ha sabido tan bien una victoria. Hemos dado un paso, pero no hemos hecho nada definitivo». Aliviado tras ver cómo su equipo conseguía dar el do de pecho en su momento más crítico de la temporada, estas eran el domingo las palabras del entrenador del Cáceres, Ñete Bohigas, minutos después de que los suyos venciesen al Lleida en el Multiusos y acabasen con una racha de seis derrotas consecutivas que había situado a los verdinegros a las puertas del abismo.

El reconfortante triunfo ha nivelado para el conjunto extremeño un complejo escenario que en las últimas semanas había estado marcado por una pendiente cuyo sentido era el de los puestos de descenso. A falta de cuatro jornadas para el final de la liga regular, el Cáceres afrontará las próximas citas con un colchón de dos victorias respecto a las dos plazas de la quema. Bohigas reconoce que para su grupo no ha sido fácil verse en la tesitura de la últimas semanas, por lo que concede más mérito a la victoria frente al equipo catalán: «Nos hemos visto envueltos en una pelea para la que mentalmente no estábamos preparados», afirma refiriéndose a la pugna por salvar la categoría.

El Cáceres tendrá la posibilidad de alcanzar la tranquilidad definitiva este sábado en Vitoria, cuando rinda visita al Araberri a partir de las 18.00 horas en Mendizorroza. El vasco es un equipo virtualmente salvado y todavía conserva escasas opciones de luchar por los puestos de playoffs, al contar con un triunfo más que el cuadro cacereño.

Posteriormente el Cáceres jugará nuevamente fuera de casa para visitar al Melilla. Las dos últimas jornadas serán frente al TAU Castellón en el Multiusos y en Palencia a domicilio.

Bohigas es consciente de que hará falta una victoria más para salvaguardar la permanencia con todas las de la ley, pero celebra el hecho de que ciertos jugadores, como es el caso de Jakstas, hayan dado un paso al frente justo cuando más lo necesitaba el equipo: «Jakstas es vital y dio un paso importante en el día clave», explica refiriéndose a la gran actuación del jugador lituano frente al Lleida. Un buen papel que también protagonizó Rakocevic: «Nos da puntos y creatividad», dice Bohigas sobre el retorno a las pistas del escolta balcánico.