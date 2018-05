BALONCESTO La selección española femenina visitará Extremadura en septiembre Imagen de archivo de Marta Xargay, Alba Torrens and Silvia Dominguez. / HOY Se concentrará en Villanueva y jugará en Cáceres contra Grecia, Argentina y Puerto Rico, anunció este sábado la FEB antes de que el Madrid junior reeditara título en Badajoz MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Sábado, 12 mayo 2018, 19:25

El Campeonato de España Junior de Baloncesto bajó el telón de seis magníficos días de deporte de la canasta en Badajoz y Elvas con una buena noticia para nuestra comunidad. La selección española absoluta femenina visitará Extremadura en septiembre, a pocos días de participar en el Mundial de Tenerife, según anunció este sábado la Federación Española de Baloncesto poco antes de que el Real Madrid reeditara el título de campeón ante un combativo Joventut por 66-72. Precisamente un histórico de la Penya, José Antonio Montero, ahora vicepresidente de la FEB, fue el encargado de hacer público el acuerdo entre el ente nacional y la Federación Extremeña de Baloncesto que comanda Martín Fariñas. No será un paso fugaz el de las chicas de Lucas Mondelo por suelo extremeño. Aterrizarán el 1 de septiembre en Villanueva de la Serena, donde permanecerán una semana para una concentración preparatoria de la cita mundialista. Después, días 8 y 9 del mismo mes, acudirán a Cáceres para disputar un torneo amistoso contra los combinados nacionales de Grecia, Argentina y Puerto Rico.

No hablamos de una selección cualquiera. España es actualmente el mejor equipo europeo y segundo del mundo, únicamente sobrepasado por las inaccesibles norteamericanas. Las españolas son plata en los últimos Juegos Olímpicos de Río y campeonas de Europa en 2017 al vencer en la final ante Francia. Todo un lujo para el baloncesto regional coincidiendo además con la festividad del Día de Extremadura. Montero recordó su paso por Cáceres cuando jugaba en aquel mítico Joventut de Badalona y tuvo palabras amables para la afición extremeña. «En Cáceres nos costaba muchísimo ganar, era un equipo histórico con una gran afición. Esta es una comunidad de baloncesto como demuestra este campeonato, que ha sido un éxito deportivo y de público», expresó el vicepresidente de la FEB en referencia al fantástico ambiente vivido en La Granadilla en el broche final del campeonato junior por clubes.

A la federación nacional le ha llamado mucho la atención el esfuerzo del presidente del baloncesto regional, Martín Fariñas, y el buen entendimiento de las instituciones para llevar a cabo esta importante cita. Hacía diez años que una selección española absoluta no visitaba nuestra comunidad. Fue en 2008, cuando los de Aíto García Reneses, entonces seleccionador, jugaron contra Portugal en Badajoz y contra Rusia en Cáceres, con los Gasol y compañía y José Calderón como gran anfitrión. «Hacía diez años que no estábamos por aquí y eso no lo podíamos permitir», cerró Montero, que estuvo acompañado por una amplia representación de las administraciones implicadas.

Como Leyre Iglesias, consejera de Cultura de la Junta, quien comentó que a los extremeños «se nos da bien participar en este tipo de eventos», poniendo como ejemplos la reciente final de la Copa del Rey de fútbol sala o la próxima final de la Copa de la Reina de fútbol en Mérida. También acudieron el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso con su concejal Miguel Ángel Rodríguez de la Calle; la directora general de Deportes de la Junta, Conchi Bellorín, además de representantes de las Diputaciones de Cáceres, Badajoz y la Cámara de Elvas. Hay que recordar que el Campeonato de España Junior, del que se dijo que fue un completo éxito organizativo, ha sido el primero con carácter internacional al incluir como sede a la localidad elvense.

Brillante final

Un campeonato cuyo campeón revalidó título, no sin esfuerzo pues el Joventut plantó cara al potente Real Madrid, favorito en todas las quinielas, y que se alzó con el triunfo por un apretado 66-72 ante unas 2.500 personas en La Granadilla. Pocas veces puede contemplarse el pabellón pacense con una entrada así, pero este torneo ha tenido mucho tirón como reflejó también la semifinal del viernes entre Madrid y Barcelona. Las hostilidades comenzaron con un equipo blanco acertado desde el exterior para marcar las primeras diferencias pese a que su mejor arma sea el físico en la pintura. Nakic, uno de los destacados, sumó tres de tres desde más allá del arco con 11 puntos en el primer cuarto para adelantar a los suyos al final del primer acto por 19-22. Los badaloneses seguían vivos gracias a su inteligente defensa y al buen trabajo de sus interiores Vinicius y Didac, que aguantaron el tipo ante unas torres madridistas que llevaban días haciendo estragos en la zona.

El segundo cuarto mantuvo ventajas de los madrileños que no superaban los diez puntos porque los verdinegros se aferraban a un partido de poco acierto exterior. Una final es una final, y más para chavales de 16 años. Al descanso, 31-36 y marcador abierto. Y más tras el tercer cuarto, donde el Joventut intensifica su defensa y en ataque le juega de tú a tú a su enemigo. Estrecha el electrónico hasta el 41-42 a 6.30 del último periodo. Vinicius, internacional brasileño sub 18, emite señales de calidad con el balón unida a su imponente 2.13 de altura y sus largos brazos atascan la ofensiva capitalina, que se fundamenta en las penetraciones de una joya llamada Melwin. 50-51 con el bocinazo del tercer tramo e incertidumbre máxima respecto al dueño del trofeo.

El último cuarto fue la máxima expresión de un digno y brillante campeonato. La Penya no abandona pese a que despierta el serbio Nakic (20 puntos), ausente durante mucho tiempo pero decisivo en la recta final. Dos entradas suyas ponen en bandeja la victoria para el Real Madrid pero un triple de Diego de Blas y otro desde 8 metros de Didac estrechan el cerco hasta el 66-68 a falta de nueve segundos. Nakic cerraría el partido desde la línea de personal para que el Real Madrid se proclame campeón y Garuba obtenga el MVP con sus 12 puntos y 15 rebotes. Buen espectáculo de puro baloncesto.