Mundial de China 2019 Scariolo: «Esta selección pondrá ilusión, compromiso y ganas» 00:57 Sergio Scariolo atiende a los medios. / EFE «Los internacionales, que no son 16 marcianos, han aceptado con entusiasmo la llamada», subraya el técnico de España ante los «condicionantes» de la polémica ‘ventana’ FIBA AMADOR GÓMEZ Lunes, 20 noviembre 2017, 18:03

«Estos jugadores pondrán ilusión, compromiso y ganas», garantizó este lunes Sergio Scariolo en alusión a los 16 internacionales convocados para los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial de China 2019, contra Montenegro (el viernes en Podgorica) y Eslovenia (el domingo en Burgos). Sin las estrellas de la NBA y también sin los jugadores que participan en la máxima competición europea por la guerra entre la FIBA y la Euroliga, el seleccionador nacional destacó que los convocados «que no son 16 marcianos, han aceptado con entusiasmo» la llamada pese a que dentro de dos años seguramente no disputarán el Mundial tras haber sido ellos -los integrantes de una ‘selección B’- quienes logren la esperada clasificación de España.

«Tenemos muy claro que lo que hay es un entrenamiento y un partido y los que te han llamado han sido claros y honestos contigo y has acudido o declinado la convocatoria. Los jugadores se encuentran cómodos con nosotros porque nunca les he fallado al mantener lo que les había prometido y en este caso la situación es muy clara. Un deportista de cierto nivel sabe que cuando defiende una camiseta de las más admiradas y envidiadas no tiene que plantearse otra cosa que hacerlo bien, sabiendo que hay condicionantes y no son excusas para dar todo lo que podemos», subrayó el técnico italiano.

Scariolo, que insistió en que afronta esta polémica primera ‘ventana’ de selecciones, «con máximo de ilusión y posibilidades», ha tenido que «conjuntar a un equipo que pueda competir», consciente desde hace ya un año de que muy probablemente no podría contar ahora con jugadores de la NBA y de la Euroliga y por ello creó una concentración en verano en Benahavís (Málaga) previa al Eurobasket, «en la que estuvo el núcleo de esta convocatoria». «Si pensamos en los hándicaps probablemente no terminamos. Mejor pensar en positivo. No empezamos de cero. Lamento que no estén aquí por lesión Javier Beirán y Pablo Aguilar, porque hubieran sido dos jugadores fundamentales», añadió Scariolo tras la concentración de la irreconocible selección española en Guadalajara, con el veterano Fran Vázquez (Iberostar Tenerife) como capitán.

Cuatro días antes de iniciar la fase de clasificación -Bielorrusia será el tercer rival en febrero-, Scariolo destacó las virtudes de Montenegro, «un equipo que tiene una línea de perímetro prácticamente igual a la del Europeo, que ha ganado al MVP de la Liga Endesa del domingo (Nemanja Radovic) y que se ha reforzado también con Sekulic, aunque no están Dubljevic (Valencia) ni Vucevic (Miami Heat)», también a causa del conflicto FIBA-Euroliga. «Conocemos la cancha de Pogdorica y sabemos que puede ejercer una presión ambiental muy fuerte. Tenemos cuatro días para prepararnos», zanjó.

Los 16 convocados:

Jugador Posición Altura Año Equipo Internacionalidades

Quino Colom Base 1,88 1988 Unics Kazán (Rusia) 2

Albert Oliver Base 1,87 1978 Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) -

Sergi García Base 1,93 1997 Tecnyconta Zaragoza (Liga Endesa) -

Jaime Fernández Escolta 1,86 1993 MoraBanc Andorra (Liga Endesa) 2

Sergi Vidal Escolta 1,99 1981 Joventut (Liga Endesa) 13

Jonathan Barreiro Alero 2,05 1997 Tecnyconta Zaragoza (Liga Endesa) -

Oriol Paulí Alero 2,01 1994 Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) 2

Xavi Rabaseda Alero 1,96 1989 Herbalife Gran Canaria (Liga Endesa) 12

Edgar Vicedo Alero 2,03 1994 Movistar Estudiantes (Liga Endesa) -

Xabi López-Arostegui Alero 2,00 1997 Joventut (Liga Endesa) -

Nacho Llovet Ala-pívot 2,02 1991 Monbus Obradoiro (Liga Endesa) 1

Sebas Saiz Ala-pívot 2,05 1994 San Pablo Burgos (Liga Endesa) 2

Álex Suárez Ala-pívot 2,06 1993 Tecnyconta Zaragoza (Liga Endesa) -

Javi Vega Ala-pívot 2,05 1988 San Pablo Burgos (Liga Endesa) 2

Fran Vázquez Pívot 2,09 1983 Iberostar Tenerife (Liga Endesa) 33

Víctor Arteaga Pívot 2,12 1992 Movistar Estudiantes (Liga Endesa) 2