Selección Vives, Sastre y Oriola, al Eurobasket por Llull, Rudy y Mirotic Sergio Scariolo, durante un partido. / Efe Sin sorpresas con los descartes de Rabaseda y Sáiz, Scariolo anuncia la lista definitiva para defender el oro en Cluj y Estambul AMADOR GÓMEZ Madrid Martes, 22 agosto 2017, 18:25

No hubo sorpresas en la lista definitiva de Sergio Scariolo para el Eurobasket 2017 y Guillem Vives, Joan Sastre y Pierre Oriola formarán parte de la selección española que defenderá el título continental a partir del 1 de septiembre en la ciudad rumana de Cluj, con la fase final del campeonato en Estambul. Vives (base), Sastre (alero) y Oriola (ala-pívot), campeones de la Liga Endesa con el Valencia Basket, sustituyen, respectivamente, a Sergio Llull, Rudy Fernández y Nikola Mirotic. Quienes se han caído de la convocatoria definitiva de España son Xavi Rabaseda y Sebas Sáiz, los dos esperados y últimos descartes del equipo que este miércoles disputará su penúltimo partido de preparación, contra Bélgica, en Bruselas (20:30 h. Cuatro).

Con respecto a la selección que ganó la medalla de bronce en los Juegos de Río sólo repetirán seis jugadores, tras la retirada del equipo nacional de José Manuel Calderón, las lesionesde Sergio Llull y Víctor Claver y las renuncias de Rudy Fernández, Felipe Reyes y Nikola Mirotic. Del equipo que subió al podio olímpico el pasado año continúan Sergio Rodríguez, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Álex Abrines, Pau Gasol y Willy Hernangómez.

Con Guillem Vives, que ya estuvo en el Eurobasket de Francia 2015, Scariolo, que contaba con Llull como escolta titular, volverá a disponer de tres directores de juego. A la selección ha regresado también Fernando San Emeterio, aparte de Marc Gasol, quien, a causa de las lesiones y su renovación con los Grizzlies de Memphis, no estuvo en las dos últimas grandes citas internacionales y será uno de los líderes de España en el Europeo junto a Pau.

En el Eurobasket que comenzará el 31 de agosto, aunque España se estrenará un día después contra Montenegro, debutarán como internacionales en partido oficial Joan Sastre, Pierre Oriola (nuevo jugador del Barça) y Juancho Hernangómez. Con la desgraciada baja de Llull, el principal referente exterior de la selección, el déficit de la vigente campeona de Europa estará en el lanzamiento lejano, por lo que los aleros, caso de Sastre, San Emeterio, Abrines y el propio Juancho, deberán asumir mayor responsabilidad desde el triple, al igual que todo el equipo en sacrificio defensivo.

«Xavi (Rabaseda) y Sebas (Sáiz) han tenido posibilidades reales de llegar hasta el Eurobasket, pero sólo pueden ir doce», lamentó este martes Scariolo. El técnico italiano garantiza, sin embargo, que tanto el alero catalán del Herbalife Gran Canaria como el pívot madrileño formado en la cantera del Estudiantes que la pasada temporada jugó en la liga universitaria estadounidense (Ole Miss Rebels), «serán dos puntales importantes de la selección en la fase de clasificación para la Copa del Mundo (de 2019)».

«Ha sido una experiencia muy positiva. Es una pena no haber podido entrar en la lista definitiva, pero sabíamos que estaba dentro de las posibilidades. He trabajado hasta el último día por hacerme un hueco. Creo que el equipo va a hacer un gran campeonato. Y desde casa estaremos al lado del equipo», apuntó Rabaseda. Por su parte, Sáiz destacó: «Ha sido un placer estar estas semanas entrenando con estos grandes jugadores y grandes personas. Me voy con una buena experiencia que me ha ayudado muchísimo a adaptarme a las normas de FIBA y he mejorado entrenando con los mejores jugadores del mundo».

Los 12 elegidos para el Eurobasket:

Bases: Ricky Rubio (Utah Jazz), Sergio Rodríguez (CSKA de Moscú) y Guillem Vives (Valencia).

Escolta: Juan Carlos Navarro (Barcelona).

Aleros: Fernando San Emeterio (Valencia), Álex Abrines (Barcelona), Joan Sastre (Valencia) y Juancho Hernangómez (Denver Nuggets).

Ala-pívot: Pierre Oriola (Barcelona).

Pívots: Pau Gasol (San Antonio Spurs), Marc Gasol (Memphis Grizzlies) y Willy Hernangómez (New York Knicks).