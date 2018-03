La salvación deberá esperar Luis Parejo hizo historia ayer en el choque ante Ourense. :: ADG Media El Cáceres compite hasta que le aguantaron las fuerzas ante el emergente Ourense, con Luis Parejo convertido en máximo anotador de la historia verdinegra JACOBO RODRÍGUEZ Sábado, 17 marzo 2018, 10:38

orense. Compitió bien hasta que el rival se lo permitió y las fuerzas le aguantaron, pero acabó sucumbiendo por cuarto partido consecutivo un mermado equipo cacereño que todavía necesita un triunfo para certificar la permanencia. En Ourense, ante el equipo más en forma de la categoría, no pudo lograrla.

90 OURENSE 72 CÁCERES Río Ourense Termal Reggie Johnson (18), Zamora (15), Uzas (2), Manzano (7), Rozitis (14) -cinco inicial- Ahonen (14), Trist (10), Ndoye (4), Moreno (4), Kohs, Maura, Martín Rodríguez (2). Cáceres Patrimonio: Corrales (13), Parejo (13), Anagnostou (5), Saunders (4), Grabauskas (8) -cinco inicial- Olivier (10), Jakstas (8), Pablo Gracia (2), Keshinro (9), Kasse. Parciales: 20-18, 28-22, 26-10, 26-22. Árbitros: Uruñuela y Peláez Santana. Sin eliminados. Incidencias: Pazo de los Deportes Paco Paz. 2.500 espectadores.

El comienzo del partido no fue el deseado por el Cáceres por su desacierto en ataque, pero no por la competitividad que mostró desde el salto inicial a pesar de las numerosas bajas. Saunders debutó de titular y su actitud en la lucha por el rebote le llevó al banquillo por dos faltas en apenas seis minutos. El 10-2 inicial que propició el primer tiempo muerto de Bohigas venía por la fluidez en ataque y por su dominio reboteador en ambos aros. Pero el equipo cacereño comenzó a asentarse en el partido de la mano de Corrales y el trabajo grupal en ataque consiguiendo no pecar de tiros precipitados como en los primeros minutos de partido.

Aunque no fue hasta el final del primer cuarto cuando con un parcial de 3-9 con un triple final sobre la bocina de final de cuarto de Olivier desde medio campo, cuando ya el Cáceres le cogió el aire al partido. Incluso llegó a igualar el marcador en el principio del segundo hasta en dos ocasiones con el 22-22 y ahí con el regreso a pista de Reggie Johnson en los locales, de nuevo volvió a sufrir Cáceres porque el ritmo de juego de nuevo pasaba a manos Cobistas y el base americano mandaba.

Llegaron momentos de zozobra en ataque por su endeblez en la zona y la mejoría local en defensa y de nuevo apareció la desventaja de 8 (35-27) que la inspiración de Anagnostou y el trabajo del rebote ofensivo de Keshinro pudieron paliar parcialmente.

Pero él aluvión ofensivo local a base de triples fue otro handicap a superar por los de Bohigas, que capearon como pudieron con acierto desde el tiro libre para llegar vivos al descanso con buenas sensaciones por el trabajo realizado de no ser por algunas pérdidas incomprensibles o errores defensivos por falta de concentración (48-40).

Tampoco comenzó bien el tercer cuarto y el Cáceres comenzó a pagarlo en el marcador. Su defensa bajo enteros y el COB aprovechó todas y cada una de sus ventajas. Primero con la aplastante superioridad interior de Rozitis y para culminar con el acierto exterior y el dominio del juego por lectura de la defensa rival con juego de bloqueo directo de Zamora y Johnson. A todo ello no encontró respuesta el equipo cacereño ni la zona que puso Bohigas. El parcial fue demoledor (26-10) que dejó bien a las claras que el partido estaba resuelto con una desventaja de 24 puntos para encarar el último cuarto. La resistencia cacereña había puesto el punto y final.

Solo quedaba terminar el partido compitiendo de nuevo e intentar que la diferencia fuese la menor posible. Y como viene siendo habitual en Cáceres, a pesar de todo, su competitividad y actitud es irreprochable. Un 0-10 de parcial en los primeros tres minutos del último cuarto incluso apuntaba a meter el miedo al COB, de la mano de Corrales y aprovechando las rotaciones en los locales entre las que estaban las de Zamora y Johnson.

Luis Parejo hace historia

La remontada llegó hasta ahí. Porque de nuevo la vuelta a pista de Johnson acabó con cualquier ilusión cacereña y el equipo de Bohigas solo pudo capear el temporal de juego final de un equipo en racha, el mejor de la segunda vuelta y que enlaza ya once triunfos en los últimos doce partidos, con un esfuerzo defensivo ante la racha de acierto local. Ni pudo conseguir salvar el average particular en los minutos finales que era el único objetivo mínimamente alcanzable.

Pese a la derrota, noche histórica para el capitán Luis Parejo, que se convirtió en el máximo anotador del club al alcanzar los 1.300 puntos superando al mítico Francis Sánchez. Necesitaba siete y se fue a los 13. Noticia también relativa a la enfermería, ya que Dani Martínez fue operado ayer con éxito de la rodilla izquierda en el Hospital Asepeyo de Sant Cugat, Barcelona.