LEB ORO El punto y aparte de Sergio Pérez Sergio Pérez, sonriente en su comparecencia de ayer flanqueado por entrenador y presidente. :: j. rey El alero del Cáceres pone fin a su trayectoria como jugador profesional, pero ocupará la gerencia del club la próxima campaña J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 19 abril 2018, 08:46

Enormemente agradecido al Cáceres, así como a la ciudad, el alero Sergio Pérez (Madrid, 15 de septiembre de 1979) anunció ayer su retirada del baloncesto profesional. Designios del destino, lo hace seis años después de haber meditado una decisión similar tras sentirse entonces literalmente «asqueado» con el mundo del baloncesto. Para vanagloria de una entidad que ha disfrutado los tres últimos años fértiles de un jugador histórico en la escena nacional, Pérez recapacitó en aquella época para continuar exhibiendo la esencia del baloncesto más purista hasta que mañana frente al TAU Castelló (Multiusos, 21.00 horas) se despida de las canchas tras 17 años como profesional. En lo que al Cáceres se refiere, no será un adiós, pues el todavía jugador continuará ligado al club verdinegro como gerente a partir de la próxima campaña.

«Hay muchos jugadores que no tienen esta oportunidad por las lesiones o por otros motivos, pero yo puedo permitirme el lujo de retirarme porque quiero. Cáceres me ha dado la oportunidad de resarcirme con el baloncesto. Nunca he estado mejor en ningún otro sitio. Desde el primer día que llegué me sentí como en casa. Es una pena no haber venido unos años antes», confiesa el veterano jugador de 38 años, quien llegó al Multiusos en la campaña 2015/16.

El madrileño destaca la química existente en el club a todos los niveles: «Te dan toda la confianza del mundo para ser quien eres, sin tener que ponerte caretas». El alero del Cáceres, que desde hace dos meses arrastra dolencias en su tendón de Aquiles derecho, reconoce no haber llegado a la recta final de la temporada como le hubiese gustado: «Físicamente estoy peor de lo que me gustaría. El físico te hace ver que ya no estás para competir a cierto nivel, pero mi cabeza ha aguantado el dolor. Hemos trampeado la lesión para que no influyese tanto y la cosa no ha ido a mayores. El objetivo está conseguido».

Durante la presente campaña Sergio Pérez ha tenido que multiplicarse a causa de las lesiones de sus compañeros en una temporada que cataloga como dura: «Ha sido muy larga porque nos ha pasado de todo». A falta de su último partido, siempre y cuando su participación no sea necesaria en el encuentro de la última jornada en Palencia, Pérez ha conseguido ligar en su última temporada una media de 8,2 puntos, 3 rebotes y 1,1 asistencias para un 9,6 de valoración.

En el acto público que el club organizó ayer como homenaje al jugador estuvieron sus compañeros de equipo, así como los integrantes del cuerpo técnico y de la junta directiva. El presidente, José Manuel Sánchez, tuvo palabras de reconocimiento: «Es un día especial porque se retira un jugador importante no solo en Cáceres, sino en todo el baloncesto español. Nos ha dado tres años maravillosos y esa experiencia que muchas veces se necesita en un vestuario». Y es que Sergio Pérez ha pasado por todas las categorías del baloncesto nacional, incluyendo 146 partido en ACB con las camisetas de Fuenlabrada, Gran Canaria, Zaragoza y Murcia. En su palmarés cuenta con dos títulos LEB, uno de LEB Plata, dos Copas del Príncipe y un MVP de la Copa de LEB Plata, entre otros logros. Experiencia que ahora pondrá al servicio del Cáceres como gerente, según explicó el presidente: «Más que una despedida, es una renovación fuera de la cancha», arrojó Sánchez.

Al margen de los logros colectivos e individuales del jugador, el entrenador del Cáceres, Ñete Bohigas, destacó la honradez de su pupilo: «El éxito no solo radica en jugar al máximo nivel. El éxito es que cuando el viernes por la noche llegues a casa cansado y dolorido mires atrás y sepas que durante estas 17 temporadas has sido honrado». El técnico cacereño alabó el compromiso mostrado por Pérez «dentro y fuera de la cancha», así como su «capacidad para mantener la ilusión». Todo para finalizar con una frase lapidaria: «Te lo agradezco en lo personal y posiblemente en el nombre de todos los entrenadores que han tenido la oportunidad de trabajar contigo», se sinceró Bohigas.

Con el objetivo de que todos los aficionados puedan despedirse mañana del plantel y especialmente de este icónico jugador, como es Sergio Pérez, el club ha lanzado una promoción para sus abonados. Los de categoría total podrán retirar una entrada gratis para un acompañante, así como al 50 por ciento los abonados al uso. La oferta tendrá vigencia hasta las 14.00 horas de mañana en la sede del club.