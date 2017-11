«No puedo estar satisfecho por el resultado y el juego» Lunes, 6 noviembre 2017, 08:02

El técnico del Cáceres, Ñete Bohigas, asumió que su equipo no estuvo nada acertado en la tarde de ayer. «No puedo estar satisfecho por el resultado claro y tampoco por el juego. Lo hemos intentado hasta el final, meternos en el partido y al final lo hemos conseguido. Hemos empezado muy metidos, buscando a Jaktsas y luego incomprensiblemente nos hemos ido dos minutos, hemos abusado del bote, demasiadas individualidades y no veíamos la forma de pararles. No defendíamos bien el uno contra uno, ellos generaban ventajas que nos costaban triples o canastas de dos fáciles. Hemos ido lastrados de juego y ánimo, nos hemos conseguido meter a través de la defensa por coraje. Hoy hemos tenido un malísimo porcentajes de tres y nos hemos encontrado sin referencias en el poste bajo cuando no estaba Jakstas. Sin juego interior y sin acierto de tres».

Lolo Encinas llamó al realismo a los suyos tras la victoria: «Me hubiera gustado ganar de más pero con el partido acabado habría firmado ganar de uno», dijo.