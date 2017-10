LEB PLATA El Plasencia busca la segunda en Mendizorroza Seydou Aboubacar. :: PALMA Los placentinos se miden al Baskonia, otro recién ascendido, con la intención de aprovechar las bajas del equipo vitoriano JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 8 octubre 2017, 09:51

El Extremadura Plasencia será el encargado de cerrar la segunda jornada de competición en la LEB Plata. Lo hará este domingo a partir de las 12:00 horas en una cancha mítica como la de Mendizorroza, donde buscará su segunda victoria ante el filial del Baskonia.

Con la moral por las nubes tras su primer triunfo ante el Navarra, el equipo placentino ha viajado a Vitoria con la plantilla al completo. Todos los jugadores serán de la partido a pesar de que alguno que otro llega condicionado físicamente. Seydou Aboubakar sigue recuperándose de su edema en la rodilla, Erick Kinney presenta una bursitis en el codo que le impide coger ritmo y Fernando Sierra tiene molestias en ambos pies a causa de una infección menor.

Enfrente, el Plasencia tendrá a un Baskonia que también arrastra problemas de lesiones. Jon Txakartegi no podrá contar con Tyler Flack ni con Jurij Macura. Unas bajas que, como ha asegurado el técnico baskonista, «nos está condicionando mucho la manera de afrontar el partido».

Será un encuentro especial para la escuadra baskonista al debutar en casa como equipo de LEB Plata. "Tenemos muchas ganas de poder hacer un buen partido y enseñar a nuestros aficionados que podemos hacer un buen baloncesto», ha manifestado el técnico.

El Baskonia está formado por jugadores muy jóvenes (ninguno supera los 25 años), pero hay varios que tienen experiencia en LEB Plata, como son Miguel González, Rinalds Malmanis, Bojan Nesic y Álex Ramón.

Precisamente, sobre la cancha se verán las caras dos de las más firmes promesas del baloncesto nacional. Por un lado, el propio Miguel González, y por otro, Álex Galán. Ambos tienen 18 años, ha coincidido en la Selección Española y ya se han enfrentado en categorías inferiores.

«Tenemos que hacer nuestro juego y no caer en su locura», señalaba el ala-pívot calamonteño en la rueda de prensa previa al partido. El ex del Joventut fue uno de los más destacados en el debut liguero: «No me marco un techo ni pienso a largo plazo. Mi idea es crecer junto al equipo y ayudar en cada partido».