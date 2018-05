LEB ORO «Será un plan que mire al futuro, no solo a este año» Sergio Pérez, en su nuevo puesto en la sede del Cáceres. :: L. CORDERO Sergio Pérez, que ya trabaja en su nuevo cargo como gerente del Cáceres, busca nuevos apoyos económicos para establecer un proyecto a medio plazo J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 24 mayo 2018, 07:46

«Es bastante probable que dentro de unos meses, cuando vea a la gente jugar y yo ya esté sano, lo pase bastante mal, pero como ahora todavía me duelen los Aquiles no echo nada de menos el ejercicio físico». Son palabras de Sergio Pérez (Madrid, 15 de septiembre de 1979), quien afronta durante las últimas semanas una silenciosa transición de las canchas a la oficina. Tras dejar atrás una dilatada trayectoria como baloncestista profesional, el ya exjugador asume desde la gerencia del Cáceres la gestión cotidiana de un club que busca más apoyo económico para poder dar el deseado salto de calidad en cuanto al proyecto deportivo.

En lo personal, el nuevo gerente cumple un preceptivo período de adaptación a una faceta laboral inédita para él, pero que al estar estrechamente ligada al mundo del baloncesto no le es ajena: «Es cierto que ya me hacía una idea de lo que podía suponer un cambio así. Ahora estoy poniéndome al día y todos están ayudando a que sea una transición natural. Hay mucho trabajo por delante y muchas ganas de hacer cosas».

¿Qué es lo que a partir de ahora podrá aportar Sergio Pérez en este cargo que le ha confiado el Cáceres? «Pues un poco la experiencia de conocer otros clubes y otras formas de hacer las cosas. Conozco bastante el juego y a los jugadores. Intentaré ayudar al club en la medida de lo posible para que la gente esté contenta con el resultado».

Como si de un cubo de Rubik se tratase, Sergio Pérez tendrá en el Cáceres la complicada misión de armonizar todas las caras del rompecabezas. Desde lo meramente deportivo, hasta lo institucional o las relaciones comerciales: «De alguna forma me voy a encargar de la parcela deportiva ayudándome del cuerpo técnico. Será un plan deportivo que mire al futuro, no solo a este año, sino a medio plazo. Me encargaré de mover el club y la marca del Cáceres en las empresas y también de dar la cara por la entidad cuando sea necesario».

Quizás el principal hándicap del Cáceres es la ausencia de un patrocinador fuerte que permita competir a los verdinegros por cotas más altas. Una histórica brega institucional que Sergio Pérez continuará alimentando hasta conseguir dar de lleno en la diana. ¿Existe algún avance al respecto? «Hemos comenzado a trabajar varias cosas con la base que nos dejó Jordi, que fue realmente excelente. Espero aportar mi granito de arena al respecto para ver qué se puede hacer». Precisamente es en este frente donde en los últimos días se están aunando las fuerzas, toda vez el proyecto deportivo está todavía en estado de parada técnica y así continuará al menos hasta que finalice el campeonato y se dirima el último de los ascensos a la Liga ACB.

¿Se ha tomado ya alguna decisión en cuanto al entrenador o a las renovaciones de jugadores? «Todo el tema deportivo ahora está parado. Tenemos que hacer números y cerrar aún la temporada pasada. Hay que hacer balance y ver qué nos puede interesar y qué perfil de jugador buscar. Ahora lo que estamos buscando es ese dinero que comentábamos antes, empresas que quieran colaborar con el club. Lo más sensato es esperar a que acabe la competición y a partir de ahí comenzar a verlo todo. Esos márgenes serán los que manejaremos», explica Pérez. Por delante, el gerente madrileño tiene ante sí un reto ilusionante.